Xiaomi 12T et 12T Pro : une grosse fuite suggère une très belle surprise

Le site allemand WinFuture pense avoir mis la main sur la fiche technique des Xiaomi 12T et Xiaomi 12T Pro. La version la plus premium embarquerait notamment un capteur de 200 mégapixels et le meilleur processeur de Qualcomm.

Lancé en mars 2022, le Xiaomi 12 devrait accueillir de nouvelles itérations d’ici la fin de l’année. En août dernier déjà, il se murmurait que Xiaomi préparait en coulisses ses successeurs avec deux versions dites « T », comme ce fut le cas avec le Xiaomi 11. Ici, il s’agirait donc logiquement des Xiaomi 12T et 12T Pro.

Le site allemand WinFuture croit d’ailleurs connaître une grande partie de leur fiche technique, prix et date de sortie. Sur le papier, les deux téléphones partageraient un certain nombre de caractéristiques : écran OLED de 6,67 pouces, définition de 2 712 x 1 220 pixels, taux de rafraîchissement de 120 Hz, batterie de 5000 mAh ou encore une charge de 120 W — du 67 W n’est pas à exclure sur le 12T.

Le meilleur de Qualcomm

Outre leur caméra selfie de 20 mégapixels, le duo opterait pour un châssis en plastique que l’on pourrait qualifier d’étonnant au vu de leur positionnement tarifaire supposé : 849 euros pour la version Pro, 649 euros pour le classique. À ce prix-là, et tout particulièrement pour le 12T Pro, on s’attend à ce que le téléphone goûte à un matériau plus noble. On imagine que Xiaomi a cédé à une petite concession pour contenir le prix face à l’inflation du moment.

Le modèle plus haut de gamme se démarquerait ensuite sur deux points : la nature de son processeur, un Snapdragon 8 Plus Gen 1 en l’occurrence, couplé à 8 ou 12 Go de RAM. Nous avons ici affaire au meilleur processeur de Qualcomm à ce jour, jusqu’à la présentation du Snapdragon 8 Gen 2 le 14 novembre prochain.

Aussi et surtout, le Xiaomi 12T Pro embarquerait un capteur principal de 200 mégapixels (f/1,69). Il n’aurait tout de même pas l’exclusivité en la matière, puisque le Motorola Edge 30 Ultra le lui a chipé dès le mois de septembre 2022. Enfin, il faudrait compter sur un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels.

Une présentation imminente ?

Le Xiaomi 12T fait preuve d’un peu plus de modestie sur le plan des performances, eu égard de sa probable puce Mediatek Dimensity 8100. Même chanson au niveau des performances photographiques, où un capteur de 108 mégapixels (f/1,65) tout de même serait de la partie. L’ultra grand-angle et le macro seraient identiques à la version Pro.

WinFuture avance une date de présentation plus ou moins imminente, puisque ce binôme pourrait faire l’objet d’une officialisation durant la semaine du 19 septembre. Dans l’idée, cette estimation a du sens. En 2021, les Xiaomi 11 et 11T Pro avaient été introduits le 15 septembre.

