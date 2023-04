Xiaomi a trouvé le moyen astucieux d’intégrer un gigantesque écran dans ses voitures électriques

Toujours en projet, la voiture électrique de Xiaomi n'a pas encore vu le jour. Cependant, le spécialiste du smartphone continue de travailler à son développent et vient de publier un brevet décrivant une étonnante technologie pour le poste de conduite.

Désormais, concevoir une voiture n’est plus réservée qu’aux marques traditionnelles du secteur. De nombreuses entreprises de la tech s’intéressent également à ce domaine, à l’image de BYD, originellement spécialisée dans les batteries et qui s’est lancée dans l’auto en 2003. Une stratégie payante, puisque la firme est désormais numéro 2 mondial dans le domaine de la voiture électrique, derrière Tesla. Mais une autre entreprise s’intéresse aussi à cet univers.

Un nouveau brevet

Il s’agit de Xiaomi, notamment connu pour ses smartphone et autres objets connectés. Mais comme Apple ou encore Sony, la firme asiatique souhaite également se lancer sur le marché de la voiture électrique. Cela fait donc pas mal de temps que l’on entend parler de ce projet, qui semble séduire de nombreux automobilistes comme nous l’avons vu lors d’un sondage réalisé par nos soins en 2021.

Si la voiture électrique du géant chinois ne cesse de faire parler d’elle, rien de concret n’a pourtant encore été dévoilé par la marque. Mais voilà que les choses semblent enfin avancer. En effet, et comme le relate le site It Home, Xiaomi a récemment déposé un brevet pour une technologie inédite qui pourrait être inaugurée sur sa future voiture.

Mais alors, de quoi s’agit-il exactement ? En réalité, cette innovation prend la forme d’un étonnant affichage tête-haute. Cependant, ce dernier est un peu différent de ceux que l’on connaît et qui équipent aujourd’hui la plupart des voitures de série. En effet, celui conçu par les ingénieurs de l’entreprise chinoise se distingue tout d’abord par sa grande taille.

Ce dernier parcourt l’intégralité du tableau de bord et n’est donc pas simplement présent devant le conducteur. Il est installé tout en haut de la planche de bord, juste sous le pare-brise. Une conception qui n’est à vrai dire pas totalement inédite, puisqu’elle nous rappelle une autre invention similaire chez BMW, récemment dévoilée et prenant le nom de « Panoramic Vision ».

Améliorer la sécurité

Mais à la différence du système conçu par le constructeur allemand, celui de Xiaomi serait transparent. Ainsi, il serait possible de voir à travers pour ne pas perdre une miette de se ce qui se passe sur la route et pour avoir une visibilité optimale en toutes circonstances. Pour l’heure, on ne sait pas encore exactement quelles informations seront affichées sur cet écran.

Nous devrions sans doute retrouver la vitesse ou encore la navigation si celle-ci est activée. Il se peut également que le conducteur profite de l’affichage de sa musique ou encore de sa consommation. S’il est probable que la prochaine voiture de Xiaomi profite de cette technologie, rien n’a encore été confirmé. Un dépôt de brevet ne signifie pas forcément que le dispositif verra le jour.

Le premier véhicule conçu par l’entreprise devrait être dévoilé au cours de l’année prochaine. Deux versions devraient être proposées, équipées de batteries fournies par les géants chinois CATL et BYD. Ainsi, la variante la plus performante embarquerait la fameuse Qilin CTP 3.0 et pourrait parcourir environ 1 000 kilomètres en une seule charge. Celle-ci pourrait être effectuée en seulement 10 minutes, comme pour la future voiture de Li Auto.

Plus tard, Xiaomi prévoit d’élargir sa gamme, puisque pas moins de quatre véhicules sont attendus au cours des prochaines années. La firme ne devrait finalement pas s’associer avec un autre constructeur mais aura sa propre usine pour produire ses véhicules. En janvier dernier, quelques images d’un premier prototypes ont été dévoilées, montrant un style très épuré et moderne.

