Les nouveaux Xiaomi 13T et 13T Pro sont particulièrement généreux pour leur prix

Avec les Xiaomi 13T et 13T Pro, Xiaomi lance des smartphones haut de gamme sans concessions. Capteurs Leica, vitesse de recharge éclair, écran soigné ne sont que quelques exemples des choix judicieux réalisés par le constructeur pour ces appareils au rapport qualité-prix maîtrisé.

Une fois n’est pas coutume, Xiaomi n’a pas attendu le mois d’octobre pour dévoiler sa nouvelle gamme de smartphones Xiaomi 13T. En revanche, le constructeur n’a pas changé ses habitudes de proposer des smartphones haut de gamme dont la facture ne s’enflamme pas.

Charge rapide en 20 min pour le Xiaomi 13T Pro, puce Dimensity 8200 Ultra sur le Xiaomi 13T, capteurs photo Leica et écran OLED 144 Hz sur les deux téléphones, le tout pour moins de 1 000 euros. Autant dire que les Xiaomi 13T et 13 T Pro ne dérogent pas à la règle et s’annoncent déjà comme des incontournables de la fin d’année.

Le Xiaomi 13T Pro : il se recharge en un instant

Dans la droite lignée de son prédécesseur, le Xiaomi 13T Pro continue de mettre l’accent sur la photographie. Pas de caméra 200 mégapixels cette fois-ci, mais un trio de caméras signées Leica. Opter pour un grand nom de la photographie pour équiper ses téléphones permet à Xiaomi de proposer une expérience photographique de haute volée sans avoir à se reposer sur une caméra avec un nombre très élevé de mégapixels.

L’utilisateur se retrouve donc avec une configuration polyvalente et efficace composée :

d’une caméra principale de 50 Mpx, f/1,9, avec des pixels de 1,22 µm ;

d’un capteur ultra-grand-angle de 12 Mpx, f/2,2 ;

d’un téléobjectif × 2 de 50 Mpx, f/2,2.

Oui, le téléobjectif pose enfin ses valises dans les smartphones Xiaomi. Un atout supplémentaire qui permet au Xiaomi 13T Pro de capturer des clichés très nets et précis même à longue distance. La vidéo n’est pas en reste puisque le Xiaomi 13T Pro parvient à filmer jusqu’en 8K.

S’il peut sembler massif, le module photo carré ne dénature nullement le très joli design du Xiaomi 13T Pro. Son dos en verre offre une belle réflexion tandis que ses bordures plates favorisent la prise en main. Celles et ceux qui préfèrent un téléphone plus discret, le Xiaomi 13T Pro (et le Xiaomi 13T d’ailleurs) se décline dans une version bleue avec un dos en cuir végan. Cette génération gagne également en durabilité avec la certification IP68. Surtout, il embarque une magnifique dalle CrystalRes AMOLED de 6,67 pouces (Full HD+). Son taux de rafraîchissement de 144 Hz est le plus appréciable sur cet écran, particulièrement en jeu.

Car oui, le Xiaomi 13T Pro n’a aucun problème à faire tourner les jeux 3D les plus gourmands du moment. Le journaliste de Frandroid notait lors de sa prise en main que Genshin Impact, un jeu particulièrement exigeant, s’affichait à 60 FPS sur le téléphone avec des détails élevés. Bien entendu, s’il est capable d’un tel tour de force en jeu, il est tout aussi performant dans des tâches plus simples comme le multitâche ou l’exploration web. Et tout ça grâce à la présence d’une puce MediaTek Dimensity 9200+, associée à 12 à 16 Go de RAM et de 256 à 1 To de stockage.

Le Xiaomi 13T Pro tourne sous Android 13, avec l’interface MIUI 14. Un OS très agréable à prendre en main, qui bénéficie de toute l’expérience de Xiaomi dans le domaine. Ceci dit, la véritable nouveauté réside dans la longévité future du Xiaomi 13T Pro. Le constructeur a promis un suivi de quatre ans pour les mises à jour majeures et de cinq ans pour celles de sécurité.

Non content d’afficher une fiche technique déjà soignée de bout en bout, le Xiaomi 13T Pro se permet un ultime haut fait au niveau de l’endurance. Capable de tenir la cadence grâce à une grosse batterie de 5 000 mAh, il ne perd pas de temps lors de la recharge. Étant compatible avec la charge rapide Smart HyperCharge 120 W, il ne lui faut que 20 minutes pour régénérer l’intégralité de son énergie.

Doté de caractéristiques haut de gamme, Xiaomi France ne vend pourtant pas son smartphone plus de 1 000 euros. Dans sa version 256 + 12 Go, le Xiaomi 13T Pro est affiché au tarif de 800 euros. Un prix qui de facto le place comme l’un des smartphones les plus abordables du marché haut de gamme. Même la mouture 1 To + 16 Go de RAM est à un prix rare sur ce segment puisqu’il est proposé à 999 euros.

Le Xiaomi 13T : le premium au prix du milieu de gamme

Version « allégée » de son grand frère, le Xiaomi 13T n’en est pas moins un téléphone très prometteur. Déjà parce qu’il partage de nombreux points communs avec le Xiaomi 13T Pro, mais surtout parce qu’il le fait à un tarif alloué aux téléphones de milieu de gamme.

Son design ressemble comme deux gouttes d’eau à celui du Xiaomi 13T Pro. On retrouve donc les mêmes bordures plates, le même dos brillant, le même module photo carré et le même écran (AMOLED) de qualité que sur le Xiaomi 13T Pro. Ce modèle « standard » propose la même diagonale de 6,7 pouces, pour une définition et un taux de rafraîchissement similaires.

Même la configuration photo ne change pas, avec le même trio de capteurs imaginés par Leica. Quel que soit le Xiaomi 13T choisi, l’utilisateur sera capable de capturer de magnifiques photographies dans tous les cas de figure.

Alors qu’est-ce qui différencie les deux téléphones ? La fiche technique. Le Xiaomi 13T est un peu moins puissant avec un processeur Dimensity 8 200 Ultra et jusqu’à 12 Go de RAM au maximum. Un combo qui n’empêche en rien de profiter du multitâche ou des jeux 3D dans de bonnes conditions graphiques, sans le moindre ralentissement.

Si l’accumulateur est là aussi de 5 000 mAh, ce qui procure une endurance d’une journée et demie, celui-ci n’est compatible « qu’avec » une charge rapide Smart HyperCharge de 67 W. Concrètement, recharger entièrement le téléphone ne demande que 42 minutes de patience.

La dernière différence se situe au niveau du prix. Le Xiaomi 13T se révèle encore plus abordable que son grand frère au regard de sa fiche technique puisqu’il est proposé à 649,90 euros dans sa version 256 + 8 Go. Chez la concurrence américaine, on est resté à 128 Go d’espace de stockage pour bien plus cher.