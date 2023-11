Xiaomi invente l’aspirateur robot qui coupe les cheveux en quatre

Xiaomi a présenté en Chine son M30 Pro, un aspirateur-robot très complet doté d'une nouvelle fonctionnalité qui pourra simplifier la vie de certains.

Si vous avez un aspirateur-robot, vous savez que ceux-ci sont très efficaces pour nous faire gagner du temps au quotidien, mais qu’ils requièrent tout de même un petit entretien. Les fabricants tentent néanmoins d’améliorer les différentes technologies disponibles afin de réduire de plus en plus cette charge.

Bienvenue au Xiaomi M30 Pro

Ce mardi, Xiaomi a présenté en Chine de nouveaux produits, dont la série Redmi K70 avec un écran ultra lumineux, mais aussi un nouvel aspirateur-robot, le M30 Pro. Notez que ces produits devraient arriver en Europe plus tard, certainement avec des noms différents.

Sur le papier, cet aspirateur-robot a tout d’un produit haut de gamme, à commencer par son aspiration très puissante de 7000 Pa. À titre de comparaison, le Xiaomi Vacuum S12 est à 4000 Pa et le Roborock S8 à 6000.

Il est également doté d’une navigation LiDAR et d’une fonction de cartographie rapide et d’une reconnaissance automatique des tapis pour soulever ses serpillères rotatives et augmentation sa puissance de succion. Le tout est saupoudré d’intelligence artificielle afin de reconnaître « comme l’œil humain » jusqu’à 55 sortes d’objets comme des pantoufles, des chaussettes, des balances, etc.

Une station haut de gamme

Le plus innovant ne se trouve toutefois pas tant dans l’aspirateur que dans sa station. On retrouve les habituels bacs à eau propre et à eau sale de 4 litres, mais il est possible de les connecter optionnellement à une source d’eau et à une sortie de drainage. Ainsi, vous n’aurez même plus besoin de remplir et vider la station de son eau. Le sac à poussière quant à lui peut être changé tous les 75 jours.

De son côté, la serpillère peut non seulement être imbibée d’eau chaude (jusqu’à 60 °C), mais aussi nettoyée à l’air chaud pour éviter que l’eau stagne et que les bactéries prolifèrent.

Reste l’entretien de l’aspirateur lui-même, et notamment de sa brosse qui a tendance à s’encrasser, notamment s’il s’agit de fils en nylon et d’une brosse en caoutchouc. Ici, Xiaomi innove puisque la base serait munie selon IT Home d’un coupe-cheveux en acier inoxydable.

Une fois le nettoyage de votre demeure terminé, le Xiaomi M30 Pro retourne sur sa base et fait tourner sa brosse à 60 RPM en faisant de petits va-et-vient. La base de son côté coupe les cheveux grâce à l’outil sus-mentionné et aspire en même temps pour se débarrasser de ce qui pourrait empêcher le bon fonctionnement de la machine.

Avec tout ça, l’entretien va devenir un vieux souvenir, à condition d’avoir le budget pour. En Chine, le Xiaomi M30 Pro est proposé à 4699 yuans, soit 600 euros hors taxes environ.