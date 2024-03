Xiaomi : plongez dans l’habitacle de sa voiture électrique grâce à ces premières photos

Xiaomi vient de livrer les premières exemplaires de sa voiture électrique, la SU7, dans les concessions chinoises. L'occasion de voir apparaître les premières photos et vidéo de l'intérieur de la voiture. On vous fait monter à bord, virtuellement.

La voiture électrique de Xiaomi, dénommée SU7, est très attendue. Il faut dire que Xiaomi est un acteur incontournable dans les produits tech grand public. Son arrivée sur le marché de la voiture électrique fait donc couler beaucoup d’encre. Nous avons d’ailleurs pu voir cette voiture au MWC de Barcelone, mais malheureusement, il était impossible de monter dans l’habitacle.

En Chine, Xiaomi prévoit de lancer officiellement les ventes le 29 mars prochain avec les premières livraisons aux clients. Pour préparer cet évènement, le constructeur chinois vient de livrer les premiers exemplaires en concession. De quoi permettre aux clients, mais aussi journalistes, de monter à bord de la Xiaomi SU7 électrique.

C’est la première fois, à notre connaissance, que Xiaomi laisse l’accès à bord de sa voiture à des personnes étrangères à l’entreprise. On avait déjà vu les photos officielles, mais pas de visuels « authentiques » issues de photos moins léchées et retouchées. Le média chinois IT Home a mis en ligne toute une séries de photos de l’intérieur.

Pas de surprises, on retrouve, comme sur les clichés officiels, les nombreux écrans : deux à l’avant (le combiné d’instrumentations et l’affichage central pour l’infodivertissement) et deux à l’arrière, sur les appuis-tête des sièges avant. L’ensemble semble très bien fini, et les clients auront le droit à de nombreux boutons physiques, pour piloter la climatisation par exemple, ainsi que certaines fonctions de la voiture. On pense à la hauteur des suspensions pneumatiques ou encore à l’aileron dynamique.

Il faudra désormais attendre les premiers essais, pour se faire un avis plus détaillé de la Xiaomi SU7 en conditions réelles. Mais il est clair que le constructeur chinois semble proposer un produit très intéressant, avec des performances de premier ordre, et un système embarqué digne d’un smartphone.