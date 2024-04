On compare la consommation spectaculaire de la voiture électrique de Xiaomi avec les Tesla

Lors de la présentation des chiffres concernant sa voiture électrique SU7, Xiaomi a révélé les consommations des deux versions qui seront vendues en Chine, avec notamment des valeurs très intéressantes et comparables aux meilleurs modèles de la catégorie. Mais Tesla réussi à rester devant.

La bataille des chiffres est lancée. Dans l’univers de la voiture électrique, il y a quelques années, quand on annonçait une grosse autonomie, il y avait forcément derrière une grosse batterie. Mais aujourd’hui, les grandes batteries ne sont plus vraiment dans l’air du temps, pour d’évidentes raisons écologiques évidemment, et les ingénieurs travaillent davantage sur l’efficience. Cela passe notamment par le (ou les) moteur(s) électrique(s), mais aussi par l’aérodynamisme.

Le meilleur exemple, c’est sans doute le concept-car Mercedes Vision EQXX, un modèle capable de parcourir environ 1 200 km avec une seule charge, le tout avec une grosse batterie, certes, annoncée à 100 kWh de capacité, mais surtout avec un Cx particulièrement soigné de seulement 0,17. La voiture est alors parvenue à descendre sous les 10 kWh / 100 km en termes de consommation, et jusqu’à atteindre même 8,3 kWh / 100 km sur un parcours. C’est quasiment deux fois plus faible que les meilleures voitures électriques du moment.

La Xiaomi SU7 sera-t-elle la berline électrique la plus endurante ?

La consommation, c’est le nouveau cheval de bataille des constructeurs, en témoigne les chiffres msi en avant par Xiaomi lors de la présentation des détails techniques de sa berline électrique SU7. Pour atteindre les 800 km d’autonomie annoncée pour le modèle avec la batterie de 101 kWh, le constructeur chinois annonce une consommation mixte selon le cycle chinois CLTC de 13,6 kWh / 100 km, ce qui est excellent. Pour la version dotée de la plus petite batterie de 73,6 kWh, Xiaomi annonce 668 km d’autonomie et 12,3 kWh /100 km de consommation.

Certains médias chinois ont d’ailleurs pu tester la version Max (avec l’autonomie de 800 km donc) « dans un scénario de vitesse soutenue » et la consommation s’est établie à 15,7 kWh / 100 km jusqu’à ce que l’autonomie ne tombe à zéro. Cela donne donc une autonomie réelle de 643 km dans ces conditions. Plutôt pas mal quand on sait que « les vitesses soutenues » sont les principales ennemies de la voiture électrique. Xiaomi n’a toutefois pas précisé à quelle vitesse précisément ont été mesurées les voitures. Si c’est à 130 km/h, c’est effectivement excellent, si c’est à 90 km/h, c’est moins impressionnant.

Voiture Consommation (100 km) CLTC Autonomie CLTC Xiaomi SU7 12,3 kWh 668 km Xiaomi SU7 Max 13,6 kWh 800 km Tesla Model 3 Propulsion 11,3 kWh 606 km Tesla Model 3 Grande Autonomie 13,2 kWh 713 km Tesla Model S 17,5 kWh 760 km

De bons chiffres, mais pas les meilleurs

Mais la Xiaomi SU7 petite batterie n’est pas la reine de la consommation, puisque la Tesla Model 3 avec les petites jantes est homologuée en Chine avec une consommation de 11,3 kWh/100 km selon le cycle CLTC. En revanche, elle fait mieux qu’une Model 3 Grande Autonomie mesurée à 13,2 kWh / 100 km, qu’une Tesla Model S Grande Autonomie à 17,5 kWh / 100 km ou encore que l’ancienne Porsche Taycan à 19,6 kWh / 100 km.

Mais attention, une autre berline pourrait bientôt faire mieux, puisque la consommation annoncée de la Huawei Luxeed S7 est de seulement 12,4 kWh/100 kilomètres.

En attendant, Xiaomi a aussi annoncé une hypothétique version avec 1 260 km d’autonomie avec une batterie gigantesque de 150 kWh. Sous le cycle WLTP, un peu plus sévère, l’autonomie reste impressionnante et devrait se situer autour de 1 100 km. Ce sera aussi le cas si la SU7 est amenée à arriver en Europe pour les plus petites versions, où l’autonomie annoncée à 800 km pour la version Max pourrait chuter à 700 km en raison de consommations homologuées supérieures à celles du cycle CLTC, réputé comme un peu plus clément.