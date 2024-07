Xiaomi Mix Fold 4 : le bloc photo en fait des caisses dans ce visuel

Le leaker Evan Blass partage un visuel du dos du futur Xiaomi Mix Fold 4. Le smartphone pliant mettrait le paquet sur la photo avec un bloc qui ne passe pas inaperçu.

Xiaomi continue de travailler sur des smartphones pliants. Et même si la France et l’Europe n’en voient toujours pas la couleur, il est toujours intéressant de voir ce que trame la marque chinoise. Nous voici donc avec un visuel du futur Mix Fold 4 grâce au célèbre et réputé leaker Evan Blass sur X/Twitter.

Qu’on se le dise, nous n’avons pas encore grand-chose à nous mettre sous la dent puisque l’image partagée ne montre que le dos du Xiaomi Mix Fold 4. Cela suffit déjà à voir que nous devrions avoir affaire à un bloc photo des plus impressionnants. Ce dernier occuperait le quart supérieur de la face arrière en couvrant presque toute la largeur.

On y voit au moins quatre caméras et potentiellement un cinquième capteur photo en bas à droite que l’on ne distingue pas très bien sur le visuel. Un flash LED est aussi de la partie. Pour sa part, le logo Leica, partenaire photo du constructeur chinois sur les modèles haut de gamme comme le Xiaomi 14 et le Xiaomi 14 Ultra.

Quelques caractéristiques du Xiaomi Mix Fold 4

Une fois n’est pas coutume, Xiaomi mettra très probablement l’accent sur les prouesses et innovations photo de son cru pour faire l’éloge du Mix Fold 4. En attendant d’en savoir plus, Evan Blass se fend d’un petit commentaire pour accompagner l’image. L’occasion de donner quelques informations techniques.

Au programme : Snapdragon 8 Gen 3, capteur Leica Summilux, batterie de plus de 5000 mAh, charge sans fil, certification IPX8 et épaisseur inférieure à 10 mm. Le leaker précise toutefois que l’image qu’il partage sert de base de travail aux équipes de Xiaomi et que le produit final pourrait être un peu différent de ce que l’on voit ici.