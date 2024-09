Voici les Xiaomi 14T et 14T Pro, une floppée de rendus a fuité

Les Xiaomi 14T et Xiaomi 14T Pro seront présentés à la fin du mois, annonce le constructeur chinois. Une flopée de rendue a été publiée en amont de cet évènement.

Comme chaque année, Xiaomi va lancer une déclinaison plus abordable de ses haut de gamme de l’an passé. En 2024, ce sont donc les Xiaomi 14T et 14T Pro qui vont nous parvenir.

La version indienne de 91mobiles.com diffuse des rendus de ces smartphones, dévoilant ce qui semble être leurs finitions officielles.

Le Xiaomi 14T apparaît en quatre couleurs (noir, bleu, jaune et argent) et le 14T Pro en trois (bleu, argent et noir).

Des Xiaomi 14 remaniés

En s’y intéressant de plus près, on voit bien la filiation avec les Xiaomi 14 avec un module photo arrière carré groupant trois objectifs : logiquement un grand-angle, un ultra grand-angle et un zoom optique.

Différence visuelle avec le 14, le flash a été déplacé en partie basse. Le logo LEICA est toujours placé au centre, signant le partenariat renouvelé entre Xiaomi et le constructeur d’optiques allemand.

D’une vue d’ensemble, seul le Xiaomi 14T Pro semble conserver un dos légèrement incurvé sur ses bords. Le Xiaomi 14T, quant à lui, opterait pour un dos parfaitement plat.

Les deux, en tout cas, suivent la tendance actuelle qui est aux lignes épurées et droites, dans la continuité des iPhone d’Apple.

Dernier point distinctif, un bouton d’allumage redessiné avec quelques stries qui donne du caractère à ces nouveaux smartphones.

Les Xiaomi 14T et Xiaomi 14T Pro seront officiellement présentés le 16 septembre. Leurs prix de vente sont estimés à 649 euros pour le premier et 899 euros pour le second.

Voici les caractéristiques techniques attendues :

Xiaomi 14T Xiaomi 14T Pro Affichage 6,67 pouces / Amoled / 1,5 K / 144 Hz / 4000 nits 6,67 pouces / Amoled / 1,5 K / 144 Hz / 4000 nits Puce Mediatek Dimensity 8300 Ultra Mediatek Dimensity 9300+ RAM/Stockage 12 Go / 256 Go 12 Go / 512 Go Photo Grand-angle 50 Mpx (IMX906) / zoom 50 Mpx / ultra grand-angle 12 Mpx / selfie 32 Mpx Grand-angle 50 Mpx (IMX906) / zoom 50 Mpx / ultra grand-angle 12 Mpx / selfie 32 Mpx Résistance IP68 IP68 Batterie 5000 mAh 5000 mAh Wi-Fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 7 Charge sans-fil ? 50 Watts Dimensions 160,5 x 75,1 x 7,8 mm et 195 grammes 160,4 x 75,1 x 8,39 mm et 209 grammes

