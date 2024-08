Xiaomi 14T et 14T Pro bientôt en France, les prix en euros se montrent déjà

Voici déjà un bon aperçu de ce que vous pouvez attendre pour les prix en euros des Xiaomi 14T et Xiaomi 14T Pro qui ne devraient pas tarder à être annoncés en France.

Les Redmi K70 en Chine préfigurent les Xiaomi 14T en Europe // Source : Xiaomi

La gamme T de Xiaomi est toujours intéressante à suivre. Il s’agit à chaque fois de smartphones haut de gamme faisant quelques concessions pour viser des tarifs plus compétitifs. Cette année, on attend donc les Xiaomi 14T et Xiaomi 14T Pro.

Pour rappel, on a déjà une petite idée de ce à quoi il faudrait s’attendre puisque la gamme T en Europe est souvent équivalente aux Redmi K lancés en Chine. Or, la gamme Redmi K70 a déjà été officialisée. Toutefois, le leaker Billbil-kun révèle, sur Dealabs, les prix en euros attendus en France pour les Xiaomi 14T et 14T Pro.

Les prix en euros des Xiaomi 14T et 14T Pro

Préparez-vous donc à un tarif de 649 euros pour le Xiaomi 14T dans une configuration de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Pour le Xiaomi 14T Pro (12/512 Go), le prix évoqué par Billbil-kun s’élève à 899 euros. Les deux smartphones existeraient en noir titane, gris titane et bleu titane.

Il s’agirait donc d’alternatives a priori intéressantes aux Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Ultra lancés respectivement à partir de 1099,90 et 1499,90 euros. En outre, il est bon de souligner que si les informations de Billbil-kun s’avèrent — et il a su prouver une bonne fiabilité au fil du temps –, le prix du Xiaomi 14T n’augmenterait pas par rapport au Xiaomi 13T de 2023.

Les caractéristiques des Xiaomi 14T et Xiaomi 14T Pro

C’est aussi l’occasion de faire le point sur les caractéristiques attendues. Les deux smartphones se doteraient d’un écran Amoled de 6,67 pouces allant de 30 à 144 Hz. Le 14T profiterait d’un Dimensity 8300 Ultra de MediaTek. Le 14T Pro opterait pour un Dimensity 9300+ plus puissant.

Côté photo on aurait droit, de part et d’autre, à trois caméras :

capteur principal de 50 Mpx, équivalent 23 mm, f/1,62, OIS ;

ultra grand-angle de 12 Mpx, équivalent 15 mm, 120°, f/2,2 ;

téléobjectif x2,6 de 50 Mpx, équivalent 60 mm.

Redmi K70 pour illustration // Source : Xiaomi

Notez simplement que le capteur photo principal du Xiaomi 14T Pro est plus grand et devrait donc mieux performer en faible luminosité.

Caméra selfie de 32 Mpx des deux côtés, tout comme la batterie de 5000 mAh, Android 14 et la certification IP68. Les différences viendraient potentiellement de la compatibilité avec la charge sans fil 50 W et avec le Wi-Fi 7 pour le Xiaomi 14T Pro. Le 14T classique se contenterait du Wi-Fi 6E et on ne sait pas encore si celui-ci pourra se charger par induction.

Enfin, les dimensions et poids attendus :

160,5 x 75,1 x 7,8 mm et 195 grammes pour le Xiaomi 14T ;

160,4 x 75,1 x 8,39 mm et 209 grammes pour le Xiaomi 14T Pro.

Xiaomi n’a pas encore communiqué la date de présentation officielle de ces deux smartphones, mais on peut s’attendre à un événement dans le courant du mois de septembre.