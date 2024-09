Xiaomi Smart Door Lock M30 : quand la technologie née d’une catastrophe frappe à nos portes

La technologie a parfois d’étranges origines. Qui aurait cru que la tragédie de Fukushima aboutirait à une serrure capable de lire dans vos veines ? C’est pourtant le cas avec la Xiaomi M30.

En 2011, le Japon faisait face à l’une des pires catastrophes de son histoire : le tsunami suivi de l’accident nucléaire de Fukushima.

Dans le chaos qui s’ensuivit, de nombreux japonais se retrouvèrent sans papiers d’identité, ce qui a posé un gros défi majeur aux autorités. Cette crise inattendue donna naissance à une vague d’innovations dans le domaine de l’authentification biométrique, notamment la reconnaissance veineuse.

Les dispositifs PalmSecure de Fujitsu d’identification biométrique par les veines de la paume de la main en 2018

Aujourd’hui, cette technologie, née d’une tragédie, se retrouve au cœur de nos maisons grâce au dernier produit de Xiaomi : la Smart Door Lock M30.

Elle fait tout

La M30 n’est pas une simple serrure connectée, loin de là. Xiaomi a mis le paquet en termes de fonctionnalités, avec comme pièce maîtresse un système de reconnaissance des veines de la main. Plus besoin de clé ou de code : il suffit d’approcher votre main pour que la porte s’ouvre comme par magie.

Mais ce n’est pas tout. La serrure est également équipée d’une caméra grand angle capable de reconnaître votre visage à distance.

Autre innovation notable : l’absence de poignée. La M30 intègre un système mécanique qui pousse littéralement la porte pour vous.

Outre la reconnaissance des veines et du visage, elle propose également un lecteur d’empreintes digitales, un pavé tactile pour entrer un code PIN, et même un lecteur NFC. Elle détecte les livreurs, et peut même vous avertir à distance : vous pouvez aller temporairement ouvrir votre porte pour que l’on puisse laisser le colis derrière.

Parlons peu, parlons bien : environ 370 euros, c’est le prix annoncé pour la M30 en Chine. Et on peut parier que si elle arrive un jour en Europe, la facture sera encore plus salée. C’est beaucoup pour une serrure, aussi intelligente soit-elle.

