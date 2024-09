Redmi Note 14 : les smartphones bons et pas chers de Xiaomi arrivent

Xiaomi commence à communiquer autour de sa série des Redmi Note 14, ses smartphones pas chers au bon rapport qualité/prix. De quoi entrevoir ce que le constructeur chinois nous réserve, même si on ne devrait pas les voir avant quelques mois.

Chaque année, la série Redmi est très attendue, non pas parce qu’elle offre les meilleures fiches techniques, mais bel et bien parce que souvent, elle offre un bon rapport qualité/prix. Les Redmi Note 14 sont bel et bien prévus et arrivent en Chine très bientôt.

Les Redmi Note 14 débarquent en Chine

C’est sur le réseau social chinois Weibo que Xiaomi a publié un visuel présentant des Redmi Note 14. On y voit deux modèles au design assez différent au niveau du bloc photo. Dans les deux cas, trois capteurs photo à l’arrière a priori. On s’attend à ce qu’il s’agisse du Xiaomi Redmi Note 14 Pro (en blanc) ainsi que du Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ (en vert). D’ailleurs, on peut lire sur l’image que le capteur principal aura 50 Mpx à proposer avec de la stabilisation optique.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Selon ce qu’a écrit Xiaomi, ces modèles auront une meilleure résistance aux chutes et à l’eau. On devrait avoir le droit à de l’IP68 pour les deux modèles : l’année dernière, il n’y avait que le smartphone le plus cher qui en était doté. La semaine prochaine, les Redmi Note 14 seront présentés en Chine officiellement. On ne s’attend pas à une sortie en France avant plusieurs mois : ils pourraient arriver durant le premier trimestre 2025.

Ce qu’on sait d’autres des Redmi Note 14

Cette année, il n’y aurait « que » trois smartphones Xiaomi pour la série Redmi Note 14, à savoir :

Xiaomi Redmi Note 14 5G ;

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G ;

Xiaomi Redmi Note Pro+ 5G.

Tous les modèles passeraient à la 5G, quand l’année dernière étaient présents les Xiaomi Redmi Note 13 4G et Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Des fuites précédentes indiquaient que le châssis des Redmi Note 14 serait en plastique, comme le rappelle NoteBookCheck : de quoi réduire les coûts pour le fabricant. Le Redmi Note 14 Pro serait équipé du Snapdragon 7s Gen 3 tandis que le Pro+ aurait un Dimensity 7350.