Xiaomi met fin aux mises à jour de ces 7 smartphones Redmi et Poco

Xiaomi cesse de supporter une partie de ses anciens smartphones sortis il y a trois ans à peine.

Le Xiaomi Poco F4 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Une sélection de smartphones Xiaomi ont passé leur date d’expiration. On entend qu’ils ne seront plus mis à jour par la marque dès le 27 juin.

Parmi eux, on trouve des modèles des gammes Poco et Redmi. Pas de haut de gamme.

Sur les sept téléphones concernés, seulement deux n’ont pas été distribués en France, les Redmi K50i et Redmi K40S. Les autres sont plutôt récents puisque sortis entre mais et septembre 2022.

La plupart de ces modèles ont reçu leur mise à jour d’avril 2025 et devraient encore être mis à jour en mai, voire en juin, avant que Xiaomi ne cesse leur support. Ces téléphones termineront leur cycle avec HyperOS 1 sur Android 14, une interface qui a apporté des améliorations considérables à l’interface utilisateur.

Que signifie la fin des mises à jour ?

Rappelons que, une fois le 27 juin passé, ils demeureront parfaitement utilisables, mais que leur partie logicielle n’évoluera plus. Côté sécurité, s’il y a une faille elle ne sera pas comblée — bien que ça reste au bon vouloir du constructeur —, même son de cloche pour de nouvelles applications qui pourraient ne pas fonctionner avec.

Pour des appareils achetés il y a trois ans ou moins ça peut être frustrant. La situation va bientôt évoluer dans le bon sens puisque l’Union Européenne va forcer les constructeurs de smartphones à proposer au moins cinq de mises à jour, et ce dès le 20 juin prochain.

Le matériel étant de plus en plus pérenne, c’est la partie logicielle qu’il faut plus adresser. Les constructeurs l’entendent et mettent l’accent sur le suivi. On pense notamment à Samsung qui annonce six ou sept ans de mises à jour sur quasiment toutes ses gammes.