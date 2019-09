Comme son nom l’indique, le Xiaomi Mi 9 Lite est une nouvelle déclinaison du fleuron chinois. Vous souhaitez obtenir ce smartphone au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

Après le Mi 9 SE, le Mi 9T et le Mi 9T Pro, on accueille aujourd’hui un nouveau membre dans la famille : le Xiaomi Mi 9 Lite. Contrairement aux autres déclinaisons, le nouveau smartphone milieu de gamme chinois s’affiche plus comme une simple version allégée de l’actuel flagship, souvent assimilée au préfixe « Lite » donc.

Sur le papier, il ne partage pourtant pas les caractéristiques de ses proches de la série 9, à l’exception de la dalle AMOLED de 6,39 pouces du Mi 9, intégrant toujours le capteur d’empreintes. Il emprunte en réalité plus au Mi A3 avec le même module triple capteur 48 + 8 + 2 mégapixels et la même capacité de batterie de 4 030 mAh. Coïncidence ? Pas du tout. En Chine, le smartphone a été annoncé sous le nom Xiaomi CC9, aux côtés du CC9e qui n’est autre que… le Mi A3. On retrouve par ailleurs les mêmes effets stylisés au dos.

Au niveau des performances, on retrouve ce bon vieux Snapdragon 710 épaulé par 6 Go de mémoire vive. Cette configuration est amplement suffisante pour faire tourner agréablement MIUI sous Android 9.0 Pie au quotidien, ainsi que pour lire quelques jeux 3D. On regrette simplement qu’il n’intègre pas un 712 légèrement plus puissant, ou encore l’excellent 730. Dommage. On se consolera néanmoins avec une connectique complète : port USB C, port jack 3,5 mm et slot micro SD sont de la partie !

Pour en apprendre davantage, nous vous invitons à lire notre prise en main ou de visionner la vidéo ci-dessus.

La meilleure offre

Le Xiaomi Mi 9 Lite est annoncé à 299 euros pour le modèle 6/64 Go et à 329 euros pour le modèle 6/128 Go.

Pour le lancement, il bénéficie toutefois d’une réduction de 30 euros en exclusivité sur Cdiscount. À partir du 23 septembre, cette offre apparaîtra tous les lundis et jeudis entre 17h et 19h.

Il est également disponible à 269 euros avec un bracelet connecté Mi Band 3 offert.

