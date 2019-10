Un cadre de Xiaomi a confirmé que la Mi Watch pourra compter sur au moins quatre bracelets échangeables. Pour l'instant, les couleurs pétantes semblent toutefois oubliées au profit de coloris assez peu fantaisistes.

Xiaomi pourrait se limiter à la plus stricte sobriété pour les bracelets échangeables de sa future Mi Watch. La montre connectée du géant chinois (dont l’annonce est attendue le 5 novembre prochain) doit arborer par défaut un bracelet antiallergique en fluoroélastomère. Un matériau également utilisé par Apple pour les bracelets sport des Apple Watch. Facilement remplaçable, ce dernier pourra être détaché en un clic à l’aide d’un bouton « Quick-release », a précisé Heng Qu, le vice président de Xiaomi. L’intéressé a aussi indiqué qu’en tout, quatre bracelets seront proposés en option.

Quatre coloris très sérieux pour les bracelets de la nouvelle montre connectée de Xiaomi

La Mi Watch, qui arrivera sur le marché avec un boîtier noir ou gris métallisé, s’accompagnera donc, au choix, de quatre bracelets au lancement. Les coloris sont simples et peu fantaisistes, on trouvera du bleu, du noir, du gris ou du blanc. La boucle de ces bracelets sera par ailleurs marquée du logo « Mi » cher à la marque chinoise. A noter que Heng Qu ne dit pas si d’autres coloris viendront à l’avenir pour compléter ces quatre options initiales.

Xiaomi a également confirmé que sa Mi Watch serait équipée de l’assistant XiaoAI (tout comme les montre de la gamme Amazfit), activable de trois manière différentes : depuis une touche affichée à l’écran, à l’aide de la commande vocale (après avoir levé le poignet pour activer la montre), ou en pressant l’un des boutons physiques de manière prolongée.

Pour rappel, la Mi Watch est animée par le concours de MIUI pour Watch OS et d’un Snapdragon Wear 3100. Elle profitera d’une connectivité Wifi, Bluetooth, eSIM et sera par ailleurs dotée de puces NFC et GPS. GizmoChina souligne enfin que la nouvelle montre connectée de Xiaomi intègre des haut-parleurs. Il sera donc possible de passer et recevoir des appels avec l’accessoire, peu ou prou de la même manière qu’avec un smartphone.