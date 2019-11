Permettre à Xiaomi d’organiser des ventes flash plus souvent et de commercialiser plus vite encore ses futurs terminaux 5G après leur annonce, c’est le double objectif de l’usine que la marque s’apprête à inaugurer près de Pékin. Entièrement dédiée à la production de mobiles 5G haut de gamme, elle devrait être en mesure d’accoucher d’un smartphone par seconde.

Au cours de l’événement World 5G, qui se tient actuellement en Chine, Lei Jun (CEO de Xiaomi) a annoncé l’ouverture imminente d’une toute nouvelle usine près de Pékin. Cette dernière sera exclusivement dédiée à la production de smartphones 5G haut de gamme. Les capacités de production évoquées impressionnent d’ores et déjà. Elles devraient permettre à Xiaomi d’inonder le marché chinois (et européen ?) de smartphones cossus, compatibles avec le nouveau réseau cellulaire. La fin des travaux est annoncée pour décembre.

Une cadence de production qui déménage

Ce nouveau site, qui sort actuellement de terre dans la zone de développement de Yizhuang, en proche banlieue de Pékin, sera réservé à la seule production de smartphone 5G haut de gamme Xiaomi. Elle devrait notamment comprendre d’importantes lignes de production automatisées, tout en hébergeant un service de Cloud ainsi que des laboratoires 5G.

Une fois la production lancée, Xiaomi s’attend à ce que cette usine de 187 000 m² soit en mesure de produire pas moins de 60 flagships 5G à la minute (soit un téléphone fabriqué chaque seconde). C’est environ 60 % de plus que les usines traditionnelles note GSMArena.

Pour le début d’activité, le groupe chinois prévoit cependant une production « modeste », limitée à seulement un million de smartphones durant la période de rodage. Au total, cette usine de nouvelle génération serait toutefois capable d’en produire 30 millions en un an.

La finalité de cet investissement titanesque n’est pas encore entièrement dévoilée par Xiaomi. Pour GSMArena, ce nouveau site de production pourrait aider la marque à organiser plus de ventes flash pour booster ses ventes de mobiles 5G haut de gamme en Chine. Comme évoqué plus haut, il s’agirait aussi pour Xiaomi de proposer plus rapidement — et surtout en nombre — ses futurs mobiles 5G. Compte tenu du volume de production évoqué, cette usine pourrait aussi permettre au groupe chinois de renforcer encore un peu plus ses positions en Europe.