Xiaomi promet de lancer plus de dix smartphones compatibles 5G en 2020. Dans le lot, on devrait notamment trouver des modèles d'entrée et de milieu de gamme.

Alors que le déploiement de la 5G fait son petit bonhomme de chemin à travers le monde, on entend déjà monter certaines critiques. D’aucuns craignent en effet que les smartphones compatibles avec ce réseau de nouvelle génération coûtent, dans un premier temps, beaucoup trop cher pour la grande majorité des utilisateurs. Or, c’est là que pourrait intervenir Xiaomi.

Comme le relate Reuters, le patron de Xiaomi, Lei Jun, a détaillé les ambitions de sa firme sur la 5G en 2020 à l’occasion d’une conférence qui s’est tenue en Chine.

Plus de 10 smartphones 5G en 2020

Lei Jun a ainsi expliqué que plus de dix smartphones 5G de Xiaomi allaient voir le jour en 2020. Parmi eux, on trouverait notamment des modèles de milieu et d’entrée de gamme. En d’autres termes, des appareils plus abordables financièrement.

Le patron de la marque raconte au passage que le Xiaomi Mi 9 Pro 5G dévoilé il y a quelques semaines a été accueilli avec beaucoup d’enthousiasme et que la demande a dépassé l’offre.

Reste désormais à savoir si lesdits smartphones 5G de Xiaomi seront également destinés à l’Europe ou s’ils resteront uniquement disponibles en Asie. En France, rappelons que le réseau n’est pas encore prêt. Il faut plutôt miser sur un déploiement commercial vers la fin de l’année 2020, voire en 2021.