Xiaomi Mi 10 : son design est officiellement dévoilé par la marque

À quelques jours de sa présentation officielle, le design du Xiaomi Mi 10 a officiellement été dévoilé par le patron de la marque sur Weibo. Le Mi 10 aura ainsi bien droit à un écran poinçonné avec des bords incurvés.

C’est le 13 février, jeudi prochain, que Xiaomi dévoilera officiellement en Chine ses prochains smartphones haut de gamme, les mi 10 et Mi 10 Pro. Avant cette présentation, cette nouvelle gamme a déjà fait l’objet d’une officialisation sur le réseau social chinois Weibo.

En effet, le patron de la marque, Lei Jun, a publié ce lundi une image officielle permettant de découvrir quelques informations sur le Xiaomi Mi 10. Il y explique qu’il s’agira d’un « smartphone premium conçu pour les fans de Mi et un chef-d’oeuvre résultat des dix ans de succès de Xiaomi ». Surtout, la publication permet de découvrir enfin le design du futur smartphone.

On peut ainsi découvrir un écran qui prend l’essentiel de la face avant du smartphone avec des angles arrondis et des bords incurvés. On y découvre aussi une dalle percée en haut à gauche avec un appareil photo pour les selfies. Au dos, le smartphone reprend un module avec quatre appareils photo assez proches de ce que Xiaomi avait proposé sur le Mi Note 10. Trois appareils sont ainsi groupés en haut avec un quatrième objectif positionné plus bas.

Le design ainsi officialisé est identique à une fuite datant de la fin du mois de janvier. On y retrouve le même positionnement pour la caméra selfie et les modules photo. Contrairement à ce qu’espéraient certains, le design devrait donc être très différent de celui du Xiaomi Mi Mix Alpha.

Un Xiaomi Mi 10 attendu à plus de 550 euros HT

Par ailleurs, le site GizmoChina a repéré sur Twitter une affiche présentant les prix attendus des Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro. Ainsi, à en croire le document publié par le compte GadgetsFlix, le Xiaomi Mi 10 serait disponible à 4200 yuans, soit 549 euros HT, pour la version 8/128 Go, 4500 yuans (588 euros) pour le modèle 8/256 Go et 4900 yuans (640 euros HT) pour le modèle 12/256 Go. Des prix plus élevés qu’au lancement du Xiaomi Mi 9 l’an dernier, mais qui sont cependant plus accessibles que ce que les dernières rumeurs rapportaient. Selon nos confrères de 01net, le Xiaomi Mi 10 Pro devrait en effet être lancé à plus de 800 euros, tout comme le Mi 10.

N’hésitez pas à retrouver notre dossier complet pour tout savoir sur les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro avant leur officialisation. Les deux appareils seront d’abord présentés en Chine le 13 février avant un lancement européen lors du Mobile World Congress, probablement le 23 février, si l’événement est maintenu.