Xiaomi Redmi : un lecteur d’empreintes sous l’écran pour les smartphones à petit prix

Les smartphones Redmi de Xiaomi ne devraient pas tarder à embarquer des lecteurs d'empreintes sous l'écran, même s'ils ont des dalles LCD et non OLED. C'est en tout cas ce que laisse entendre le message d'un responsable de la marque.

Les appareils de la gamme Redmi de Xiaomi ont tendance à enregistrer de gros résultats de vente grâce à leurs intéressants rapports qualité-prix. Or, comme sur beaucoup de smartphones à prix accessibles, les produits se dotent de dalles LCD et laissent la technologie OLED profiter à des références un peu plus dans le haut de gamme. Cela a une incidence sur le confort visuel évidemment, mais aussi sur l’emplacement du lecteur d’empreintes.

En effet, les lecteurs d’empreintes sous l’écran — cachés aux yeux des utilisateurs — ont pris un certain essor ces dernières années, mais sont réservés aux dalles OLED. Toutefois, un responsable de Redmi affirme avoir trouvé le moyen d’implémenter ce composant sous une dalle LCD.

Un lecteur d’empreintes dans un écran LCD

Sur Weibo, Lu Weibing, le patron de Redmi — qui est une marque à part entière en Chine — explique en effet que la technologie LCD n’était pas compatible avec un lecteur d’empreintes sous l’écran à cause du rétroéclairage de l’écran — un obstacle inexistant sur l’OLED. Justement, c’est le souci qu’ont réussi à surmonter les équipes R&D de Xiaomi Redmi. Son post est d’ailleurs accompagné d’une vidéo de démonstration.

Si l’on en croit le post de Lu Weibing, les ingénieurs ont utilisé des films à haute transmission infrarouge qui permettent de faire passer efficacement des ondes infrarouges à travers la dalle alors qu’elles étaient normalement bloquées. Ainsi, le capteur, même sous l’écran, peut lire l’empreinte de l’utilisateur.

Pour le Xiaomi Redmi Note 9 ?

Ce n’est pas la première fois que l’on parle d’une intégration d’un capteur d’empreintes sous un écran LCD. La firme BOE avait déjà fait des avancées en la matière et, avant elle, l’entreprise Fortsense s’y était aussi essayée.

Dans son message, Lu Weibing va toutefois plus loin en laissant entendre que Xiaomi Redmi est capable de lancer une production massive de cette implémentation. En d’autres termes, les futurs smartphones de cette gamme pourraient profiter d’un lecteur d’empreintes sous l’écran sans forcément passer à l’OLED. Qui sait ? Peut-être est-ce l’une des surprises du Xiaomi Redmi Note 9 dont la présentation officielle est prévue dans quelques jours.