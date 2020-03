Huawei P30 Pro, Xiaomi Mi Band 4… les codes promo AliExpress pour faire des bons plans

Avec la multiplication des acteurs sur le secteur de l’e-commerce est apparue une guerre des prix qui profite grandement aux consommateurs. L’occasion donc de trouver des smartphones intéressants à bon prix, comme le Huawei P30 Pro à 546 euros chez AliExpress.

Plus confidentiel en France que certains acteurs de longue date, AliExpress n’en reste pas moins un marketplace incontournable tant les bonnes affaires y sont régulières. Si la première visite peut déstabiliser, pas de panique, nous vous avons concocté un petit guide pour mieux vous y retrouver. D’autant que dès aujourd’hui, AliExpress lance une vague de promotions sur plusieurs produits high-tech dans le cadre des Super Tech Deals. Smartphones, bracelets connectés… Nous vous avons gardé que le meilleur.

Le Huawei P30 Pro à 546 euros

Pour le fleuron de sa gamme de P30, Huawei n’a pas lésiné pour livrer un smartphone efficace dans toutes les situations, et bien plus performant que ses pairs en photo. Outre son mode portrait, qui nous a bluffés lors de notre test, le Huawei P30 Pro embarque un zoom hybride X10 convaincant. Si son capteur photo délivre une excellente qualité d’image, c’est loin d’être le seul atout du Huawei P30 Pro.

Sous la superbe dalle AMOLED de 6,47 pouces à la définition 2340 x 1080 pixels se cache un SoC Kirin 980, 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. Ainsi, les bonnes performances du Huawei P30 Pro lui confèrent un statut de téléphone premium. Et endurant qui plus est, grâce à sa batterie de 4 200 mAh, couplée aux technologies de recharge rapide et sans-fil.

Habituellement vendu aux alentours de 700 euros, le Huawei P30 Pro (8+256 Go) se retrouve à 546 euros sur AliExpress grâce au code promo HWPRO90.

Découvrez le Huawei P30 Pro à 546 euros HWPRO90

Le Xiaomi Mi Band 4 à 21 euros

Là où son prédécesseur misait sur un écran OLED de 0,95 pouce en noir et blanc, le Xiaomi Mi Band 4 opte pour une dalle aux dimensions similaires, mais en couleur. Outre la possibilité de gérer vos notifications importantes, ainsi que l’heure et la météo, le Xiaomi Mi Band 4 vous offre un suivi de votre activité et de votre sommeil grâce à divers capteurs, notamment un cardiofréquencemètre intégré. C’est tout simplement le bracelet le plus complet proposé dans cette gamme de prix.

Pour le reste, vous êtes en face d‘un excellent bracelet connecté à l’autonomie monstrueuse. Vous pourrez ainsi utiliser normalement votre Mi Band 4 pendant une vingtaine de jours avant de devoir le recharger.

Dans le cadre des Super Tech Deals, le Xiaomi Mi Band 4 est proposé au prix de 21 euros sur AliExpress, en appliquant le code promo XIAOMI02 lors de la commande.

Profitez du Xiaomi Mi Band 4 à 21 euros XIAOMI02

Le Redmi Note 8 128 Go à 155 euros

Bien qu’il existe désormais dans l’ombre du Redmi Note 8 Pro, le Redmi Note 8 classique reste un smartphone milieu de gamme tout à fait honorable. De la puissance, il en a grâce à son SoC Snapdragon 655 et ses 4 Go de mémoire vive. Il reste fluide et efficace dans un usage quotidien et lors de sessions de jeu (même si les titres les plus gourmands le ralentissent un poil). Pour ce qui est de la dimension photographique, le Redmi Note 8 s’appuie sur quatre capteurs dorsaux pour délivrer une bonne polyvalence et une qualité d’image excellente compte tenu du prix.

Quant à son autonomie, sa batterie de 4 000 mAh lui permet de tenir le coup deux jours durant sans s’approcher du moindre chargeur.

Le Redmi Note 8 (4+128 Go) est proposé dès à présent pour 155 euros sur AliExpress. Il vous suffit d’utiliser le code promo XIAOMI15 au moment de le commander.

Découvrez le Redmi Note 8 à 155 euros XIAOMI15

Le Xiaomi Mi Note 10 à 366 euros

Disponible depuis fin 2019, le Xiaomi Mi Note 10 a su prendre ses distances avec la prolifique gamme de Mi 9. Par son design pour commencer qui, non content d’être soigné, rend le téléphone agréable à utiliser. Mais c’est surtout grâce à son module photo que le Mi Note 10 tranche avec la précédente génération. Il embarque non seulement 5 capteurs dorsaux, mais la caméra principale affiche 108 mégapixels au compteur. En résultent une très grande polyvalence et une qualité d’image très convaincante.

Le Mi Note 10 pêche légèrement du côté des performances, mais embarque tout de même un SoC Snapdragon 730G, une mémoire vive grimpant à 12 Go et un stockage interne qui démarre à 128 Go. Pour ce qui est de l’écran, Xiaomi a misé sur une magnifique dalle AMOLED de 6,47 pouces à la définition 2 340 x 1 080 pixels. Enfin, l’autonomie pousse jusqu’à deux jours d’usage sans charge grâce à une imposante batterie de 5 260 mAh.

Dès aujourd’hui, le prix du Xiaomi Mi Note 10 (6+128 Go) dégringole sur AliExpress puisqu’il passe à 366 euros avec le code promo NOTE20.

Découvrez le Xiaomi Mi Note 10 à 366 euros NOTE20

La Honor Magic Watch 2 à 121 euros

Dans les faits, la Honor Magic Watch 2 est une Huawei Watch GT2 qui ne dit pas son nom. Vous vous retrouvez donc face à une montre connectée qui plaira particulièrement aux sportifs, tant elle s’applique dans la gestion des données de santé. Suivi d’activité, de sommeil, suivi GPS, tout est là pour répondre à un besoin de contrôler ses performances.

Qui plus est, la Honor Magic Watch 2 bénéficie d’une autonomie plus que conséquente. Celle-ci peut atteindre 10 jours, même lorsque les notifications et le suivi du rythme cardiaque sont activés. Une autonomie extrêmement confortable, ce qui est rare dans ce domaine.

Pour moins de 200 euros, la Honor Magic Watch 2 est le compagnon idéal pour les sportifs. Et cela tombe bien, puisque AliExpress baisse son prix à 121 euros.