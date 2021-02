Voiture électrique : Xiaomi répond aux récentes rumeurs

Dans un communiqué consulté par TechSina, Xiaomi apporte une première réponse aux rumeurs selon lesquelles le constructeur travaillerait sur une voiture électrique.

Depuis quelques semaines, c’est un peu la foire aux rumeurs dans l’univers des voitures électriques. Et plus particulièrement du côté d’entreprises tech historiques qui lorgneraient ce créneau pourtant occupé par de solides acteurs, Tesla en première ligne. Ce qui ne n’empêcherait pas certains de réfléchir à un premier projet en la matière.

La rumeur Xiaomi

Apple s’est notamment retrouvé sous le feu des projecteurs à plusieurs reprises : des discussions avec Hyundai auraient été établies, avant de tomber à l’eau, au même titre qu’avec Nissan. Puis vint le tour de Xiaomi, qui aurait lui aussi des vues sur le secteur des automobiles branchées. C’est tout du moins ce qu’avançait iFengNews mi-février.

Selon le média, Lei Jun — le patron du groupe chinois — mènerait le projet en personne, alors que Xiaomi avait montré un premier intérêt pour l’automobile en investissant notamment dans Xpeng Motors en 2018, concurrent de Tesla dans l’Empire du Milieu. Jusqu’ici, Xiaomi n’avait pas souhaité réagir.

Pas de projet formalisé

Mais c’est désormais chose faite via un communiqué consulté par TechSina et relayé par Gizmochina. Intitulée « Clarification of Reports Regarding Entering the Electric Vehicle Industry », ou Clarification des rapports concernant [notre] entrée dans l’industrie des véhicules électriques, la déclaration apporte un premier élément de réponse.

« Wait and see », est-il indiqué, que l’on traduirait par « Patience… », sans que la marque ne confirme les rumeurs. En fait, aucun projet n’aurait même été formalisé. Ici, Xiaomi semble préférer observer le marché et les potentielles opportunités qui se présenteraient avant de se lancer dans un tel projet qui ferait appel à d’énormes ressources techniques, financières et humaines.

Feuilleton conclu ? Wait and see, comme diraient certains.