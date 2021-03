Xiaomi Mi TV Q1 : lancement et prix en France du téléviseur QLED 75 pouces

Xiaomi lance ce mercredi 31 mars son téléviseur Mi TV Q1. Un produit haut de gamme avec une très belle diagonale de 75 pouces.

Xiaomi a déjà présenté son Mi TV Q1 en Chine en février, et on l’attendait avec impatience d’en savoir plus sur le lancement en France. Surprise, le téléviseur débarque dès maintenant dans l’hexagone, et avec un prix de lancement très temporaire.

Un téléviseur QLED très grand format

Le Mi TV Q1 ne sera commercialisé qu’avec une seule diagonale en France, et pas la plus petite : 75 pouces. L’affichage est laissé à une dalle QLED qui promet une couverture de 100 % de la gamme NTSC, avec une compatibilité HDR10+ et Dolby Vision.

Ce n’est pas tout, le taux de rafraichissement à 120 Hz et la présence d’un port HDMI 2.1 devraient faire le bonheur des joueuses et des joueurs. La connectique est complétée par deux ports HDMI 2.0, des ports USB 2.0, un port Ethernet, un port jack, et un Tuner TNT avec prise antenne. On pourra aussi compter sur un système stéréo de 30W et une certification Dolby Audio.

Le téléviseur Mi TV Q1 tourne sous Android 10 avec Android TV, et intègre une puce MediaTek MT9611 qui se chargera de décoder les contenus audio et vidéo de Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ notamment.

Prix et lancement en France

Le Xiaomi Mi TV Q1 est disponible à partir du 31 mars 2021 en France, au tarif de 999 euros. Attention toutefois, ce tarif n’est valable que le 31 mars, jusqu’à 23h59. Passé cette période, le produit sera commercialisé à 1799 euros.

C’est un prix bien plus élevé qui placera Xiaomi face à de très bons téléviseurs de Samsung et de Sony.

Comme les choses sont bien faites, vous pouvez dès maintenant retrouver notre test du Xiaomi Mi TV Q1 75 sur Frandroid.