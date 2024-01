QLED, 4K et Android TV : ce téléviseur bien équipé s’affiche à 349 euros pour les soldes

Et si vous commencez l’année en vous faisant un petit plaisir ? En ce moment, Thomson a décidé de baisser le prix de la plupart de ses téléviseurs. L’occasion de récupérer un écran QLED à partir de 349 euros, ou une Smart TV à partir de 169 euros. Difficile de résister, non ?

Depuis quelques années maintenant, Thomson propose une gamme de téléviseurs étendue qui repose sur un principe simple : des écrans de qualité, adaptés aux besoins des utilisateurs, responsables d’un point de vue écologique et surtout, à la portée de toutes les bourses. Un positionnement tarifaire parmi les plus compétitifs du marché, qui descend aujourd’hui d’un cran à l’occasion des soldes. Vous pouvez en effet économiser de 30 à 100 euros sur une vaste sélection de TV, et bénéficier d’une ODR supplémentaire de 20 euros sur certains modèles.

Découvrir les promotions sur les téléviseurs Thomson

Pourquoi choisir un téléviseur Thomson ?

Outre le prix, qui permet d’obtenir un téléviseur récent à un prix abordable, les modèles issus du catalogue de Thomson bénéficient de plusieurs atouts qui permettent de faire pencher la balance de leur côté. Parmi eux, on retiendra en premier le soin apporté par le constructeur au niveau des finitions et des prestations offertes.

Du plus simple au plus évolué, les téléviseurs Thomson proposent une base commune particulièrement solide qui s’articule à la fois sur des choix de design audacieux et des choix matériels tournés vers l’utilisateur.

Un design tout en finesse, avec des bordures quasi invisibles sur trois côtés. Une bonne surprise sur des téléviseurs aussi peu onéreux lorsque l’on sait que les design borderless sont souvent l’apanage des séries prémiums ;

une expérience connectée sous Android TV ainsi qu’une compatibilité avec Chromecast et le contrôle vocal Google ;

une télécommande tout en simplicité, avec des boutons dédiés à de nombreux services de SVoD et surtout, un système de rétro-éclairage fort pratique ;

un volet connectivité très complet : au moins 3 HDMI, 2 USB et une prise AV vous attendent sur le châssis, ainsi qu’un triple tuner dont un satellite (compatible avec Fransat).

Le véritable atout des téléviseurs Thomson est toutefois à chercher ailleurs. La marque est reconnue pour la durabilité de ses produits. Assemblés en Europe, ils bénéficient d’un très bon indice de réparabilité et se démarquent aussi par une consommation électrique plus basse que la moyenne. Pour ne rien gâcher, les téléviseurs Thomson bénéficient d’une garantie trois ans assez unique sur ce segment du marché.

Thomson QA2S13 : des TV bien achalandées pour une qualité d’image exceptionnelle

Avec la série QA2S13, Thomson propose un écran à la fiche technique solide pour un prix on ne peut plus abordable : les écrans QLED proposés à moins de 350 euros ne courent pas les rues. Afin de proposer une qualité d’image digne des contenus que vous souhaitez afficher (films, série ou même jeux vidéo), Thomson a doté la dalle de ce téléviseur d’un filtre à points quantique (QLED) qui lui permet d’arborer des noirs profonds et un contraste saisissant.

Une ribambelle de technologies est aussi à l’ordre du jour pour vous procurer une expérience visuelle et auditive de grande qualité. Dolby Vision et Dolby Atmos sont bien évidemment de la partie, tout comme le HDR. Une large connectique vient enfin enrichir ce téléviseur. Encore une fois, le constructeur a veillé à procurer tout ce qu’il faut à ses utilisateurs. Avec 4 ports HDMI 2.0 compatibles ARC et CEC, ainsi que 2 ports USB, une sortie S/PDIF, un port Ethernet et bien quelques autres ports secondaires, vous serez paré à toute éventualité.

Ce téléviseur connecté QLED Thomson QA2S13 est actuellement proposé avec une réduction de 100 euros. Sa version 43 pouces passe donc de 449 euros à 349 euros chez Boulanger.

Quant à la version 55 pouces de ce même téléviseur, son prix passe de 549 à 449 euros pendant les soldes d’hiver. Une offre que vous pouvez aussi retrouver chez Boulanger.

Thomson UA5S13 : la 4K n’a jamais été aussi abordable

Si vous avez un budget un peu serré, mais que vous souhaitez quand même bénéficier de l’expérience 4K, la gamme UA5S13 est sans doute faite pour vous. Pas de QLED ici, mais une dalle LCD d’excellente facture qui bénéficie d’un très bon contraste et d’une image aussi précise que lumineuse. Comme sa consœur QLED, cette télévision bénéficie de la compatibilité HDR10 et Dolby Vision pour une expérience visuelle impeccable.

Côté audio, les téléviseurs de la gamme UA5S13 peuvent compter sur deux haut-parleurs de 10 watts chacun, compatibles avec le format Dolby Atmos. De quoi profiter pleinement de tous les contenus accessibles grâce à la TV d’Android. Une expérience connectée riche et diversifiée qui permet notamment d’accéder à vos services de SVoD préférés directement sur votre téléviseur, sans accessoire supplémentaire.

Durant les semaines à venir, les téléviseurs de la série UA5S13 bénéficient d’une ristourne allant de 30 à 80 euros selon les modèles. Un rabais de 20 euros supplémentaires vous sera aussi accordé, via une offre de remboursement, si vous remplissez le formulaire ad hoc. Le modèle 43 pouces, généralement proposé aux alentours de 329 euros, tombe ainsi à 279 euros en cumulant ces deux réductions.

Si vous souhaitez un écran un peu plus grand, le modèle 55 pouces perd lui aussi une cinquantaine d’euros pour tomber à 379 euros.

Le modèle 65 pouce quant à lui perd la bagatelle de 80 euros, ce qui fait baisser son prix de 579 à 499 euros.

Thomson HA2S13 et FA2S13 : une expérience connectée à tout petit prix

Si vous vous moquez éperdument de concepts comme le QLED ou la 4K, et que vous souhaitez juste un téléviseur connecté de bonne qualité à un prix raisonnable, vous êtes au bon endroit. Avec les gammes HA2S13 et FA2S13, Thomson propose des écrans HD et Full HD qui bénéficient de tout le savoir-faire de la marque en sus d’une expérience connectée très complète.

En optant pour ces téléviseurs, vous obtiendrez donc un accès à tous les contenus proposés par la TV d’Android. Netflix, Disney+, YouTube et les autres services de SVoD seront ainsi à votre portée en quelques clics. Mieux, la télécommande dispose de raccourcis pour accéder facilement aux principaux d’entre eux. La présence d’un Chromecast vous permet aussi de diffuser simplement vos contenus sur votre téléviseur depuis votre mobile.

Côté équipements, ces téléviseurs disposent de deux haut-parleurs de 8 watts pour l’audio, tandis que la connectique comporte 3 ports HMDI 1.4 et deux prises USB. À l’instar des autres modèles, la compatibilité Wi-Fi et Bluetooth est à l’ordre du jour.

Dans sa version 32 pouces, le téléviseur HA2S13 perd 30 euros en cumulant réduction et ODR. Vous pouvez donc l’obtenir à 169 euros chez Boulanger.

La version blanche de ce même téléviseur, une rareté sur le marché des téléviseurs, est aussi disponible au tarif de 219 euros si vous souhaitez l’installer dans votre cuisine par exemple.

Le modèle 40 pouces de la série FA2S13, qui bénéficie d’une définition Full HD (1080p) est pour sa part proposé à 229 euros grâce à une réduction de 20 euros et l’ODR de 20 euros.