Ce petit téléviseur Nokia de 32 pouces avec Google TV est à prix très bas sur Amazon

Pour celles et ceux qui souhaitent avoir une télé d'appoint pour une autre pièce que le salon, le modèle de Nokia en 32 pouces est idéal. En plus de profiter de Google TV, elle est à seulement 164 euros au lieu de 219 euros sur Amazon.

Parmi les innombrables marques de téléviseurs, on retrouve Nokia. La marque historique de la téléphonie ne connait pas le même succès sur ce segment, mais arrive à proposer des produits tout à fait convenables pour le prix. Son TV de 32 pouces vaut le coup, surtout qu’il est proposé avec Google TV et sera parfait pour les petits intérieurs ou pour une chambre. De plus, il devient encore plus intéressant aujourd’hui avec 25 % de moins.

Les avantages du TV Nokia

Un petit TV d’appoint réussi

Une définition Full HD et compatible Dolby Digital

Google TV et la télécommande rétroéclairée

Avec un prix conseillé à 219 euros, le TV Nokia Full HD de 32 pouces est actuellement en promotion à 164,99 euros sur Amazon.

Un TV simple, qui sait se faire discret

Si vous êtes adeptes des grands téléviseurs, il faudra passer votre chemin. Les TV de 32 pouces sont idéales pour les petits intérieurs ou les petits meubles TV. Ce Nokia TV ne fait donc pas exception, et a en plus l’avantage de présenter un design sobre et minimaliste. Pour une petite diagonale de 86 centimètres, elle affiche des bordures très fines sur trois côtés, favorisant ainsi l’immersion lors du visionnage de vos contenus. En revanche, si la tendance est aux TV avec écran QLED ou OLED, ici, on a droit à une simple dalle LCD.

Sur la définition aussi, le fabricant fait des concessions et propose uniquement une résolution Full HD. Évidemment, ce n’est pas la meilleure des qualités, mais elle est suffisante pour être utilisée comme télé d’appoint, ou premier TV connecté pour un adolescent ou dans une chambre avec un usage occasionnel. Et la plupart des contenus vidéos ne supportent pas nativement la définition 4K. Rien non plus du côté des normes vidéos.

Google TV : un OS d’une grande fluidité

Il plaît surtout pour le système d’exploitation qu’il embarque. Il dispose de l’interface Google TV. Simple à utiliser avec une navigation fluide, cet OS met en avant des contenus, tout en prenant compte de vos goûts. On y trouve même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

Cette Smart TV s’accompagne d’une télécommande rétroéclairée qui facilite la navigation en obscurité. Un bon point, quand beaucoup d’autres références vendus plus cher ne le proposent pas. Elle dispose de boutons raccourcis permettant d’accéder en un seul geste à Prime Video, Netflix, ou encore Disney+. Vous pourrez aussi l’utiliser pour naviguer facilement dans les menus. Un micro sera d’ailleurs là pour recueillir toutes vos requêtes vocales destinées à Google Assistant, qu’elles concernent vos contenus sur le téléviseur ou bien vos objets connectés compatibles présents chez vous.

Si vous hésitez encore dans votre choix, voici notre comparatif des meilleures TV pas chères qui pourrait bien vous éclairer.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.