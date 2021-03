Xiaomi Mi 11 Lite et Mi 11 Lite 5G : les prix en France sont nettement plus élevés

Les prix français des Xiaomi Mi 11 Lite et Mi 11 Lite 5G ont été dévoilés et ils sont considérablement plus élevés que ceux annoncés pour l'ensemble du continent européen.

Le prix des Xiaomi Mi 11 Lite et Mi 11 Lite 5G sera plus élevé en France que le tarif annoncé à titre indicatif pour l’Europe. Fraîchement officialisés à l’international, ces deux smartphones ont en effet eu droit à une présentation dédiée à l’Hexagone.

Xiaomi France dévoile ainsi une grille tarifaire considérablement plus élevée pour ces deux appareils qui ambitionnent de proposer un alléchant rapport qualité-prix.

Prix et disponibilité des Xiaomi Mi 11 Lite 4G/5G en France

Ainsi, voici les informations à retenir sur le lancement des deux Xiaomi Mi 11 Lite en France :

Xiaomi Mi 11 Lite 5G (8 Go de RAM/128 Go de stockage) : 399,99 euros chez Bouygues Telecom, Orange, SFR, Free, Fnac, Darty, Boulanger, Conforama, Carrefour, Auchan, Leclerc, Casino, Système U, Coriolis, Cdiscount, Rue du Commerce, LDLC, Mi.com et dans les Mi Stores ;

399,99 euros chez Bouygues Telecom, Orange, SFR, Free, Fnac, Darty, Boulanger, Conforama, Carrefour, Auchan, Leclerc, Casino, Système U, Coriolis, Cdiscount, Rue du Commerce, LDLC, Mi.com et dans les Mi Stores ; Xiaomi Mi 11 Lite 4G (6/128 Go) : 349,99 euros chez Fnac et Darty ainsi que sur le site et les magasins de la marque ;

349,99 euros chez Fnac et Darty ainsi que sur le site et les magasins de la marque ; Xiaomi Mi 11 Lite 4G (6/64 Go) : 329,99 euros uniquement sur le site Mi.com.

Le Xiaomi Mi 11 Lite 5G sera vendu à partir du 20 avril prochain en jaune, noir et vert.



La version 4G, elle, est d’ores et déjà mise en vente en trois coloris également : noir, bleu et rose.

Pour rappel, les prix annoncés en Europe démarrent respectivement à 299 et 369 euros. À noter que ce tarif global pour la version Mi 11 Lite 5G concerne une configuration avec moins de mémoire vive (6 Go).

Des smartphones Xiaomi à la pelle

Le mois de mars a été tout particulièrement chargé pour Xiaomi qui a annoncé pléthore de smartphones. Le Xiaomi Mi 11 se voit notamment décliné dans une version Mi 11i. On peut aussi noter l’officialisation du Mi 11 Ultra très prometteur en photo.

La grande star de la marque reste cependant son produit vitrine, le Mi Mix Fold, premier smartphone pliant du constructeur chinois. Soulignons aussi qu’aujourd’hui, mercredi 31 mars, la marque a lancé son téléviseur Mi TV Q1 en France.