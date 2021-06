Le Xiaomi Redmi Note 9 va profiter de la mise à jour Android 11

Le Redmi Note 9 va pouvoir passer sur MIUI 12, basé sur Android 11 dans les semaines à venir. La version chinoise du smartphone d'entrée de gamme de Xiaomi avait déjà bénéficié de cette mise à jour en début d'année.

Alors que Google devrait sortir la version stable d’Android 12 dans le courant de l’automne 2021, Xiaomi a décidé de rendre la mise à jour vers Android 11 possible pour le Redmi Note 9. En effet, sorti en même temps que le Redmi Note 9 Pro en France, le smartphone d’entrée de gamme chinois a démarré sa carrière sur la version Android 10 de l’interface MIUI 11.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs smartphones Xiaomi en 2021 ?

Mieux vaut tard que jamais. Près d’un an après son lancement, Xiaomi est donc en train de rendre possible le passage à MIUI 12 pour le Redmi Note 9 afin qu’il goûte à Android 11. Pour ceux qui suivent de près le déploiement des smartphones de la marque chinoise à l’étranger, ce n’est pas une surprise. En Chine, le Redmi Note 9 s’appelle Redmi 10X 4G, et il tourne déjà sur MIUI 12 depuis quatre mois. Xiaomi a simplement continué le déploiement de son interface pour le reste du parc de téléphones.

Un peu de patience

Pour l’heure, la mise à jour vers Android 11 n’est disponible que pour les variants « Global » et « Russie », et elle devrait mettre quelques jours — voire semaines — à arriver officiellement jusqu’en France. Par ailleurs, dans les endroits concernés, tous les utilisateurs ne la reçoivent pas en même temps, le déploiement est progressif. En France, il faudra donc se montrer patient, d’autant plus que la mouture semble encore être dans une phase bêta.