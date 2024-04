Cette voiture électrique à l’autonomie XXL intègre un gigantesque écran : mieux qu’un home-cinema

Vous connaissiez le gigantesque écran de la BMW i7 pour les passagers arrière ? Attendez de voir celui concocté par Zeekr pour son van électrique de luxe appelé 009 "Guanghui Edition" et qui sera dévoilé au Salon de Pékin prochainement.

Le Zeekr 009, nous le connaissons déjà depuis quelques mois. Ce minivan haut de gamme issu du groupe Geely impressionne de par ses technologies embarquées, mais aussi son habitabilité. En effet, avec ses 5,22 mètres de long, 2,02 mètres de large et 1,81 mètre de hauteur, le tout avec un empattement de 3,20 mètres, ce véhicule est le meilleur ami des familles en Chine.

Au total, le Zeekr 009 peut accueillir jusqu’à six personnes, dans une configuration 2-2-2. Les passagers du second rang peuvent alors profiter d’un large écran de 15,6 pouces, tandis que la recharge du smartphone par induction est disponible pour le conducteur.

Le minivan électrique repose sur la plateforme SEA de Geely, qui équipe notamment la Smart #1. Les Polestar 3, 4 et 5 reposeront également sur celles-ci, de même que le futur Volvo EX90. Celle-ci permettra notamment l’implantation de la batterie Qilin CTP 3.0, développée par le géant chinois CATL.

Le grand retour des monospaces

Mais en marge du Salon de Pékin, Zeekr va présenter un modèle ultra-luxueux destiné au transport de personne. Pourvu de l’acronyme « Guanghui Edition » (qui peut se traduire par « glorieux »), ce 009 est impressionnant à plus d’un titre, notamment grâce à son immense écran prévu pour les passagers arrière.

Ses dimensions ne sont pas connues, mais la photo publiée sur le compte X officiel de Zeekr donne déjà un bel aperçu de la taille de cet écran.

Il permettra de regarder des films, de naviguer sur Internet, de faire des réunions en visio… Bref, tout le nécessaire pour transporter des VIP. Évidemment, un tel arsenal technologique réclame de la place. Ainsi, ce 009 très haut de gamme perd deux sièges et n’est plus un six, mais un quatre places.

Près de 800 ch et 700 km d’autonomie

En termes de puissance, ce modèle est équipé d’un système de transmission intégrale avec deux moteurs électriques, avec des caractéristiques supérieures au 009 classique. Le moteur avant développe une puissance maximale de 367 ch et le moteur arrière 421 ch, ce qui donne une puissance combinée de 789 ch. La vitesse de pointe grimpe à 230 km/h contre 190 km/h pour le modèle classique.

Les informations concernant la batterie n’ont pas été dévoilées, mais l’accumulateur devrait être le même que le 009 que nous connaissons actuellement, à savoir une (immense) batterie d’une capacité de 116 kWh pour une autonomie annoncée à 738 km sur le cycle chinois CLTC.

La version « Guanghui Edition » pourrait parcourir un peu moins de 700 kilomètres en une seule charge, selon le cycle chinois CLTC, bien plus optimiste que notre WLTP européen. Aucune arrivée en Europe n’est prévue pour le moment, en tout cas sous le logo Zeekr, car Volvo propose exactement le même modèle appelé EM90, qui pourrait être pertinent pour notre marché.