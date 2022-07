Des ordinateurs performants et abordables, c’est possible avec ces trois Chromebooks à prix réduit

La rentrée approche et vous allez probablement avoir besoin d'un ordinateur. Ça tombe bien car Boulanger propose une solution simple et abordable pour s'équiper. Voici une sélection de trois Chromebooks à prix réduit, correspondants à trois types d'utilisation différente.

C’est le moment de se préparer pour la rentrée et de bénéficier des réductions estivales. À ce sujet, avez-vous pensé aux Chromebooks ? Il s’agit d’une famille de machines imaginées pour être efficaces et agréables à prix économique. Mieux : Boulanger propose en ce moment quelques offres intéressantes.

Pourquoi choisir l’écosystème Chromebook ?

Voilà plus de 10 ans que Google raffine sa gamme d’ordinateurs Chromebook. Aujourd’hui, c’est une solution capable de concurrencer les univers PC et macOS dans le domaine de la productivité. L’entreprise californienne s’associe à des fabricants de renom, tels qu’Acer ou HP, pour concevoir méticuleusement ses laptops.

Au cœur de chacun d’entre eux réside Chrome OS : un système d’exploitation léger et réactif, qui permet aux utilisateurs de vivre leur quotidien sans se soucier du reste. Le démarrage s’effectue en quelques secondes. De nombreux périphériques se connectent instantanément en plug-and-play. Tous les services de Google, de Drive à Docs en passant par Photos, sont immédiatement disponibles et synchronisés avec nos données.

Pour le reste, le Play Store permet de télécharger des applications telles qu’Adobe Lightroom ou encore Spotify. Microsoft Office est également compatible avec Chromebook. Les applications Word, Excel ou PowerPoint se retrouvent directement sur le web. Il suffit ensuite d’appuyer sur l’Everything Button (via la touche « loupe » présente sur le clavier de chaque Chromebook) ou d’invoquer l’Assistant Google pour les démarrer sans attendre. Quant aux mises à jour, elles s’opèrent automatiquement en arrière-plan, et la présence d’une sécurité multicouche dispense de l’installation d’un antivirus. En bref, tout est pensé pour être fluide et sans tracas.

En optimisant son système d’exploitation, Google permet en plus d’obtenir des performances confortables à partir de composants économiques et peu énergivores. Cela mène à une autonomie et un rapport qualité-prix très intéressants. En somme, si vous souhaitez pouvoir effectuer votre travail et profiter de vos loisirs en toute liberté, les ordinateurs Chromebook s’adressent à vous.

Notre sélection de Chromebooks abordables et performants

Packard Bell Chromebook 314 : le meilleur prix

Soyons honnêtes : avec un tarif sous la barre des 200 euros, on ne s’attend pas forcément à un bon résultat, mais rappelons que Chrome OS permet d’obtenir des résultats surprenants. Bien sûr, vous ne ferez pas d’encodage vidéo en 4K ou de sessions gaming intenses avec cette machine. Néanmoins, si comme nombre d’entre nous, votre quotidien se compose de bureautique, de surf Internet et de séries TV, tout se fera sans accroc, contrairement à d’autres équipements du même tarif.

L’appareil proposé par Packard Bell se présente sous un châssis gris bleuté agréable à l’œil et embarque un ensemble de composants étonnant pour un tel tarif. Écran confortable de 14 pouces et traité contre les reflets, connectique complète dotée de 4 ports USB, autonomie maximale de 12h30, webcam HD à champ de vision large… Parfait pour les utilisateurs souhaitant respecter leur budget modeste, sans pâtir de l’un de ces netbooks à la traîne.

Acer Chromebook Spin 513 : le plus nomade

Là où le modèle de Packard Bell est traditionnel dans sa forme, celui d’Acer se distingue par son statut de machine convertible. Il suffit de replier complètement son écran réversible et tactile pour passer d’un ordinateur portable à une tablette, selon les envies. Nul besoin, donc, de posséder et de transporter séparément ces deux technologies complémentaires. Qui plus est, nous avons ici le portable le plus compact, léger et autonome de la sélection, avec son format de 13,3 pouces, sa masse de 1,2 kg et son autonomie atteignant les 13h30.

Il s’agit résolument d’un Chromebook pensé pour les personnes très mobiles, polyvalentes, et connectées – les 64 Go de stockage et l’absence de port microSD conviendront surtout aux aficionados du cloud. Arborant une coque en aluminium et un écran Gorilla Glass, il ne manque pas non plus de forcer le respect avec son tarif accessible. Comptez en effet moins de 299 euros, au lieu de 429 euros habituellement, pour mettre la main sur ce Chromebook.

ASUS Chromebook Flip CM1 : le plus robuste

Le fabricant taïwanais a également fait le choix d’une charnière rotative, autorisant l’usage en mode standard et tablette – avec ses propres spécificités. Légèrement plus grand, l’écran de 14 pouces permet de profiter d’une interface de travail et de divertissement supérieure. La limite de stockage local de l’Acer s’efface avec la présence d’une entrée microSD. Autre différence remarquable : en plus d’une webcam traditionnelle, l’ordinateur embarque une seconde caméra de 5 mégapixels pour le mode tablette.

L’offre d’Asus intéressera ainsi les utilisateurs qui en souhaitent davantage : plus de possibilités en stockage local, plus de surface d’écran et plus de fonctionnalités avec la présence de cette caméra supplémentaire. Avec une masse de 1,65 kg et une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 11 heures, l’appareil assure par ailleurs une mobilité tout à fait honorable. L’Asus Chromebook Flip CM1 est disponible actuellement au prix de 299 euros seulement.