iOS 16 pourrait vous autoriser à supprimer Apple Cartes si vous le voulez

Des indices découverts dans le code de la première bêta développeur d’iPadOS 16.1 suggèrent qu’Apple permettra bientôt de supprimer l’application Cartes de son iPhone. Cette nouveauté arriverait prochainement avec la version finale d’iOS 16.1.

Vous n’aimez pas Apple Cartes et vous souhaiteriez en débarrasser votre iPhone ? Et bien réjouissez-vous, ça devrait bientôt être possible. Si l’on en croit des indices relativement explicites contenus dans la première bêta développeur d’iPadOS 16.1, Apple préparerait le terrain pour permettre aux utilisateurs de supprimer, s’il le veulent, l’application Cartes qui est installée par défaut sur l’iPhone.

Steve Moser, contributeur pour MacRumors, a en effet partagé sur Twitter des captures d’écran d’éléments découverts dans iPadOS 16.1. Il s’agit en l’occurrence d’ébauches de boîtes de dialogues. Elles seront affichées par l’OS en cas de suppression d’Apple Cartes. On y trouve notamment la mention « WALLET_UNINSTALLED », suivi des différentes options proposées à l’utilisateur s’il a préalablement supprimé l’application Apple Cartes de son appareil. L’occasion de découvrir qu’on pourra (et ce serait logique) réinstaller Apple Cartes depuis l’App Store au besoin.

Notez bien que ces indices sont contenus dans une bêta dévolue aux développeurs. Il est donc tout à fait possible qu’Apple choisisse au bout du compte de ne pas adopter l’option de suppression pour l’application Apple Cartes. Ceci étant, laisser à l’utilisateur cette possibilité dès les premières versions d’iOS 16 aurait du sens pour la firme de Cupertino. Il s’agirait en effet de montrer aux régulateurs un signe de bonne volonté, alors que la place prédominante d’Apple Cartes et surtout d’Apple Pay dans l’écosystème Apple est souvent pointée du doigt.

iOS 16.1 Beta 1 (technically iPadOS 16.1 b1) changes 🧵: The Apple Wallet app will be deletable in the future. Also Apple is working on a new charging option with the acronym of CEC. pic.twitter.com/jL8LoxnlDJ

— Steve Moser (@SteveMoser) August 23, 2022