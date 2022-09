iPhone 14 : comment profiter du stockage iCloud gratuit pour vous aider à changer de smartphone

Apple réitère son offre de sauvegarde gratuite dans iCloud lors du passage à un nouvel iPhone. Si vous achetez un iPhone 14 et que vous manquez d'espace iCloud, la firme vous offre temporairement un peu de stockage supplémentaire pour restaurer vos données sur votre nouvel appareil.

Annoncé l’année dernière lors du déploiement d’iOS 15, le petit boost de stockage gracieusement offert par Apple sur iCloud lors du passage à un nouvel iPhone (ou iPad) est toujours valable. Principalement destinée aux utilisateurs ne disposant pas d’un abonnement iCloud, cette offre évite la déconvenue de ne pas pouvoir sauvegarder son iPhone sur le cloud pour en restaurer les données dès la réception d’un nouvel appareil. Elle permet aussi de fluidifier le passage d’un ancien appareil à un nouveau en laissant les utilisateurs sauvegarder leur ancien iPhone avant même la réception du nouveau.

Apple fait donc un (petit) effort pour offrir aux utilisateurs une portion de stockage gratuit en plus… le temps qu’ils fassent le transfert de leurs données d’un iPhone à l’autre. Cette offre est en effet temporaire : par défaut, la firme octroie 21 jours aux utilisateurs concernés pour faire leur restauration. Passé ce délai, et sans intervention de l’utilisateur, la sauvegarde est effacée. Par sécurité, elle reste toutefois accessible 7 jours après la restauration sur un nouvel iPhone.

Une solution un peu radine ?

Comme le souligne 9to5Mac, cette offre pourrait (au moins dans certains cas) être superflue si Apple optait pour un rehaussement pur et simple de l’espace de stockage offert avec la formule gratuite d’iCloud. Limité à 5 Go, cet espace de stockage offert n’a pas évolué depuis des années. Il est resté inchangé depuis son annonce initiale par Steve Jobs… en 2011. À titre de comparaison, Google offre pour sa part 15 Go de stockage gratuit sur Drive, mais Microsoft reste lui aussi campé sur 5 Go gratuits avec OneDrive. En la matière, Apple n’est donc pas seul à mégoter.

Quoi qu’il en soit, sauvegarder gratuitement (et temporairement) son iPhone sur iCloud est possible en suivant les étapes suivantes :

Allez dans Réglages et cliquez sur l’onglet Général

Allez tout en bas pour trouver l’option « Transférer ou réinitialiser l’iPhone » ;

Appuyez sur « Démarrer » ;

Si vous voyez le message « La sauvegarde iCloud est désactivée », cliquez sur « Activer la sauvegarde pour le transfert » ;

Si vous n’avez pas assez d’espace libre sur iCloud, vous verrez un message indiquant que vous êtes éligible pour obtenir un volume de stockage supplémentaire gratuit ;

Cliquez sur « Continuer ».

Pour rappel, trois formules payantes existent pour iCloud. La première débloque 50 Go d’espace pour 0,99 euro par mois, la seconde monte à 200 Go pour 2,99 euros par mois, tandis que la plus copieuse offre 2 To de stockage pour 9,99 euros mensuels cette fois.

