Apple : le Mac pourrait devenir aussi facile à retrouver qu’un AirTag

Utilisée par les AirTags et sur l'iPhone depuis 2019, la technologie UWB pourrait se frayer un chemin jusque sur le Mac. C'est ce que laissent entendre certains éléments identifiés dans la dernière bêta de macOS.

Et si votre futur MacBook devenait aussi facile à retrouver qu’un AirTag ? La question se pose alors que des éléments requis pour l’Ultra Wideband (UWB) ont été repérés par 9to5Mac dans le code de la dernière bêta de macOS 12 (12.3). Cette découverte semble indiquer qu’Apple cherche à ajouter cette technologie de localisation sur ses futurs Mac. « La dernière version bêta de macOS 12 comprend les frameworks et les deamons (parties du système fonctionnant en arrière-plan) nécessaires à la prise en charge de la technologie Ultra Wideband », décrit le média spécialisé, cité par Cult of Mac.

Pour ajouter la technologie UWB à ses prochains Mac, rappelons qu’Apple aura toutefois besoin d’y intégrer une puce U1 (ou équivalent de nouvelle génération). Un composant que l’on trouve déjà sur de nombreux autres appareils, dont les AirTags, l’Apple Watch, le HomePod Mini ou les iPhone lancés depuis 2019.

Apple teste l’UWB sur Mac

Pour rappel, la technologie UWB permet une localisation très précise des appareils qui l’exploitent. Via l’application Localiser, un iPhone peut par exemple vous indiquer au centimètre près où se trouve l’objet recherché. De plus en plus courante sur les produits Apple, la technologie UWB n’a toutefois pas encore été intégrée à l’ensemble des appareils mobiles et accessoires de la marque. Ainsi, même si leur format les rend plus faciles à perdre, les iPad n’en sont pas équipés… du moins pas pour l’instant. Il y a quelques mois, Apple améliorait toutefois les fonctions de localisation de ses AirPods Pro et Max.

Quoi qu’il en soit, la découverte d’éléments nécessaires à la technologie UWB sur macOS démontre qu’Apple effectue, ou a effectué, des tests visant à permettre une localisation plus précise des Mac. Reste maintenant à savoir si la firme choisira bien de leur adjoindre l’UWB au final. On ignore également quels modèles seraient concernés… serait-il vraiment pertinent d’ajouter une aide supplémentaire pour localiser un iMac par exemple ?

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.