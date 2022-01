macOS Monterey : la batterie de certains MacBook se vide toute seule durant la nuit

Depuis la sortie de macOS Monterey 12.2, certains utilisateurs rapportent de gros soucis de batterie sur leur MacBook. Cette dernière se viderait intégralement alors que l'ordinateur est pourtant en veille.

Certains utilisateurs d’Apple ont la mauvaise surprise de trouver leur MacBook complètement à plat à leur réveil. Le problème serait lié aux ordinateurs tournant sous macOS Monterey, la dernière mouture en date du système d’exploitation d’Apple. Certains associent ce bug à l’installation de la toute dernière version de macOS Monterrey, la 12.2, déployée la semaine passée.

Le problème dure cependant depuis un certain temps. Il avait déjà été relevé sur d’anciennes versions de l’OS, comme en témoignent des messages postés il y a plusieurs mois et décrivant le même souci. Il est possible que la dernière mise à jour l’ait accentué. Les utilisateurs rapportant de nombreux réveils de leur Mac, ainsi que des batteries totalement drainées, se multiplient sur la toile depuis des semaines, notamment sur Twitter ou encore sur Reddit.

Des MacBook épuisés par le Bluetooth

Certaines personnes voient ainsi leur MacBook passer de 100 % de batterie à 0 %, alors même que l’ordinateur est fermé et en veille, le plus souvent durant la nuit. Mais à quoi est-ce dû ? Cela serait en fait causé par le Bluetooth, plus précisément par des accessoires Bluetooth (souris, clavier, casque…) qui réveilleraient perpétuellement le Mac et videraient donc la batterie en quelques heures. Le souci toucherait tout autant les Mac possédant un processeur Intel que ceux bénéficiant d’une puce M1.

Si votre machine est sous macOS Monterey, vous pouvez vérifier le comportement de votre batterie en vous rendant dans Préférences Système > Batterie > Historique d’utilisation. Si cela vous arrive, et en attendant un correctif de la part d’Apple, vous pouvez tout simplement désactiver le Bluetooth avant de mettre votre ordinateur en veille ou de le fermer.

