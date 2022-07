Windows 98 tourne désormais sur… les Xbox Series X et S

La chaîne YouTube Digital Foundry a réussi à émuler Windows 98 sur les Xbox Series X et S. Cela n'a pas vraiment d'utilité, mais réussir ce challenge technique, c'est quand même sacrément cool.

Les bidouilleurs informatiques se donnent souvent pour objectif de faire tourner un système d’exploitation ou un logiciel sur une machine qui n’était pas du tout prévue pour ça à l’origine. Un running gag s’est installé autour de Doom premier du nom, qui peut fonctionner sur tous les appareils électroniques imaginables, du moment qu’ils sont équipés d’un écran.

Cette fois-ci, c’est Windows 98 et les Xbox Series X|S qui sont visés par la chaîne YouTube Digital Foundry et Alex Battaglia. Ils ont réussi à faire fonctionner ce vieux système d’exploitation et à jouer à des jeux vidéo, non sans quelques problèmes.

Des manipulations difficiles avec RetroArch

Les dernières générations de Xbox sont suffisamment modifiables et manipulables pour y installer un émulateur, à l’instar de RetroArch qui fait partie des plus connus. Ce dernier permet de jouer aux premières consoles PlayStation, à la Nintendo 64 et à la GameCube, entre autres. Pour ce faire, il faut activer le mode développeur de la console, ce qui coûte 14 euros, ou alors en passant par un processus plus complexe (qui peut cependant entraîner le bannissement de votre compte Xbox Live).

Une fois l’émulateur installé et configuré, Digital Foundry a ajouté un plug-in nommé DOSBox Pure et s’est muni d’une copie de Windows 98. Pour jouer à des jeux, il faut alors transférer les images sur la Xbox.

Jouer à des jeux sous Windows 98 sur la dernière Xbox

Dans la vidéo expliquant le processus, les échecs et les réussites, Digital Foundry effectue quelques démonstrations. On y voit plusieurs jeux joués tels que Turok, RollerCoaster Tycoon et Command & Conquer : Tiberian Sun. Mais ce n’est pas tout : il s’agit de Windows 98, ce qui veut dire que les logiciels préinstallés fonctionnent aussi, comme Microsoft Paint ou Word 97.

Des titres qui ont l’air de mieux tourner sur la Series X que sur la Series S, cette dernière étant moins puissante. Cependant, le plus gros problème rencontré concerne les accessoires. Si le clavier est bien détecté et fonctionnel, ce n’est pas du tout le cas pour la manette. Dans ses expérimentations, Alex Battaglia a été obligé de recourir au joystick de sa manette Xbox.

Si vous souhaitez émuler Windows 98, nous vous conseillons donc de passer par un ordinateur, que ce soit une machine sous Windows ou sous macOS. Le système d’exploitation sera plus simple à utiliser et la souris sera fonctionnelle. D’ailleurs, plusieurs jeux sont réédités dans des versions HD pour les plus nostalgiques.

