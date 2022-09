Windows 11 : un ex-cadre de Microsoft « choqué » par l’expérience du menu Démarrer

« Choqué » par l'expérience utilisateur offerte par le menu Démarrer de Windows 11, un ex-cadre de Microsoft s'est exprimé sur Twitter. Sa prise de parole met en évidence les lacunes du nouveau menu.. et laisse entrevoir de belles pistes d'amélioration.

Le menu Démarrer de Windows 11 vous irrite ? Visiblement vous n’êtes pas seul. Sur Twitter, Jensen Harris, ex-directeur de l’expérience utilisateur chez Microsoft, s’est justement attaqué au menu de la dernière version de l’OS et à certaines de ses fonctionnalités. Au travers d’une série de tweets, l’intéressé détaille point par point ce qui le chiffonne dans l’expérience utilisateur offerte actuellement par le menu Démarrer de Windows 11, et par la recherche Bing qu’il propose.

Cette prise de parole, qui a fait du bruit sur Twitter fin août, a d’ores et déjà conduit Microsoft à corriger quelques uns des problèmes pointés du doigt par son ancien cadre. Un premier pas salué dans la foulée par Jensen Harris dont l’intervention est intéressante à bien des égards.

« Le menu Démarrer est l’expérience utilisateur phare de Microsoft. Il doit représenter le meilleur design UI dont la firme est capable », commence par expliquer Jensen Harris avant de détailler les nombreuses sources de déception propres, selon lui, au menu de Windows 11. En premier lieu, l’ex-cadre de Microsoft s’en prend au manque de cohésion dans les petits détails du menu et notamment en ce qui concerne les coins des différents éléments de l’interface : certains coins sont joliment arrondis, d’autres mal arrondis et d’autres complètement carrés. Un point que Microsoft a corrigé depuis, mais qui sautait en effet aux yeux il y a encore quelques semaines.

Jensen Harris n’est pas tendre non plus avec la bannière publicitaire de l’application Bing Wallpaper, qui est d’après lui suffisamment moche pour laisser croire qu’elle a été « infectée par un virus ». L’intéressé souligne d’ailleurs que cette dernière reprend à son compte « un arrière-plan de l’ère Windows Vista », complètement dépassé… et étrangement recyclé par Microsoft au détriment de toute cohérence. Là aussi, Microsoft a corrigé le problème en supprimant, moins de 24 heures après l’intervention de Jensen Harris, ladite bannière.

The Start menu is Microsoft's flagship user experience. It should represent the very best UI design the company is capable of.

Today I searched for "chrome" in Windows and was shocked by the user experience. pic.twitter.com/GZq386qqzK

— Jensen Harris (@jensenharris) August 29, 2022