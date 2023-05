16 ans après Apple, Microsoft révolutionne enfin la sauvegarde des PC sous Windows

C'est une petite révolution que s'apprête à connaître les ordinateurs sous Windows 11. Microsoft vient d'annoncer le lancement prochain de son application Windows Backup. Le principe : permettre de sauvegarder l'intégralité du contenu de son ordinateur, pour le restaurer sur un nouvel appareil.

En 2007, Apple dévoilait Time Machine avec Mac OS X 10.5 Leopard. Il s’agit d’un logiciel de sauvegarde complet et révolutionnaire en son temps, où l’on sauvegardait encore ses fichiers manuellement sur des disques dur externes… ou des DVD. Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, et la sauvegarde n’est plus vraiment un mot tabou, surtout avec le développement des différents clouds.

L’an dernier, Microsoft avait annoncé l’arrivée future d’une application permettant de sauvegarder l’intégralité de son ordinateur, pour pouvoir migrer le contenu vers un autre PC. L’idée : pouvoir acheter un nouvel ordinateur, et retrouver l’intégralité du contenu de l’ancien ordinateur, comme s’il avait été téléporté, comme par magie. Les mêmes icônes, les mêmes applications, les mêmes fichiers. Bref, le même contenu.

Windows Backup se montre enfin

Cette nouvelle application, qui répond au doux nom de Windows Backup, commence à pointer le bout de son museau. C’est ce que nous apprend Microsoft par le biais d’un article de blog destiné aux Insider qui ont la chance de pouvoir tester les Preview Build (version 23466 dans le cas présent).

Cette nouvelle application permet de sélectionner les dossiers, fichiers, applications (et leur contenu), paramètres (du système) et les codes (Wi-Fi par exemple) à sauvegarder. La sauvegarde se fait sur le cloud de Microsoft (One Drive), qui offre 5 Go gratuit. Si vous voulez sauvegarder un PC entier, il va sûrement falloir passer à la caisse, pour prendre une formule payante, permettant de stocker aussi d’autres fichiers, via les applications compatibles OneDrive comme la suite Office par exemple.

Microsoft précise qu’avec cette version de développement, l’application Windows Backup ne supporte pas encore la sauvegarde de tous les paramètres et de toutes les applications. Un petit désagrément qui ne devrait plus être à l’ordre du jour lors de la sortie officielle de cette fonctionnalité sur Windows 11.

Bien sûr, des applications tierces font déjà plus ou moins le même travail. Mais pas de manière aussi simple et efficace que le promet Microsoft, avec une sauvegarde et un processus de restauration à la portée du plus grand nombre.

Cette nouvelle build de Windows 11 apporte son lot de nouveauté, parmi lesquelles, le support d’un nouveau système de fichier (ReFS), des émojis revus sur la forme et quelques améliorations cosmétiques et techniques.

