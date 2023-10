Microsoft surfe sur ses vieux succès pour rendre l’installation de Windows plus sympa

Sur certains ordinateurs portables, on peut désormais jouer à un vrai jeu vidéo en attendant que la configuration de Windows 11 se termine. De quoi rendre cette phase moins ennuyante qu'à l'accoutumée.

À chaque nouvelle machine, c’est la même rengaine : il faut configurer Windows 11. Si la tâche n’est pas fastidieuse (bien qu’il faille faire attention à désactiver les traceurs de Microsoft), elle n’est pas très intéressante. Il s’agit le plus souvent d’attendre sur un écran de chargement, et ça, Microsoft s’en est rendu compte.

SkiFree : le mythique jeu de ski de Windows est de retour façon surf

C’est le journaliste de The Verge Tom Warren qui a remarqué un changement dans la configuration de Windows 11, alors qu’il démarrait pour la première fois le Surface Laptop Studio 2. Lors de cette étape, une fenêtre se lance, invitant l’utilisateur à jouer à SkiFree dans sa version moderne : Microsoft Edge Surf.

Pour rappel, SkiFree est sorti originellement en 1991 dans le Microsoft Entertainment Pack, compilation de jeux vidéo pour les premiers systèmes d’exploitation de l’entreprise. On y contrôle un skieur descendant continuellement une montagne : il doit éviter les obstacles, sinon la partie est perdue. Ici, c’est pareil, mais en faisant du surf. On ne descend pas une pente, mais on file à travers des rochers, des quais sur pilotis, tout en évitant d’autres surfeurs.

Un jeu déjà présent, mais caché dans Edge

Cette version moderne est en fait le même jeu secret ajouté au navigateur web Microsoft Edge il y a trois ans. Il s’agit d’un easter egg toujours présent dans l’application et auquel on peut jouer. Une version démo de Microsoft Edge Surf est d’ailleurs accessible sur navigateur : pour la version complète, il faut passer sur Edge.

Le jeu semble apparaître sur certains ordinateurs uniquement et ne s’affiche pas à tous les coups. Il peut être proposé si des mises à jour de Windows sont disponibles à la configuration ou lorsque vous restaurez une sauvegarde à partir de Windows Backup.

Comme le fait remarquer Tom Warren, Microsoft s’implique de plus en plus à faire de la configuration de ses versions de Windows un processus simple et pas (trop) rébarbatif.