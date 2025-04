Votre PC refuse de démarrer ? Windows 11 a une solution magique avec Quick Machine Recovery

Microsoft teste une fonctionnalité qui répare votre PC toute seule.

Microsoft vient de dévoiler une nouveauté qui risque de faire plaisir à tous ceux qui ont déjà pesté devant un PC qui refuse de démarrer.

Avec la dernière mise à jour testée par les Windows Insiders (les utilisateurs qui aiment jouer les cobayes pour tester les nouveautés), une fonctionnalité appelée Quick Machine Recovery (ou QMR) débarque dans Windows 11.

En gros, c’est un outil qui détecte les problèmes graves au démarrage et tente de les réparer automatiquement.

Cette fonctionnalité fait partie de ce que Microsoft appelle la Windows Resiliency Initiative, annoncée lors de l’événement Ignite 2024. L’idée, c’est de rendre votre ordinateur plus robuste et de réduire les moments où vous devez appeler de l’aide. Elle est actuellement disponible dans la build 26120.3653 pour ceux qui sont dans le canal bêta des Insiders.

Quand votre PC joue les médecins

Alors, comment ça marche ? Imaginez que votre ordinateur plante au démarrage – un écran noir, un message d’erreur, ou pire, le redoutable Blue Screen of Death (BSOD pour les connaisseurs, l’écran bleu de la mort en français). Normalement, vous seriez bon pour bidouiller ou chercher un tuto sur YouTube. Avec Quick Machine Recovery, Windows 11 passe en mode WinRE – le Windows Recovery Environment, un petit espace de secours intégré au système. De là, il se connecte à Internet, envoie un rapport à Microsoft avec des données sur ce qui cloche, et hop, il télécharge une solution sur mesure via Windows Update.

Pour les particuliers, c’est activé par défaut, donc pas besoin de toucher à quoi que ce soit. Pour les pros ou les administrateurs informatiques, c’est encore mieux : ils peuvent personnaliser cette fonctionnalité ou même lancer des réparations à distance sur les machines de leur équipe. Microsoft encourage d’ailleurs les Insiders à tester ça et à donner leur avis via le Feedback Hub, une application où vous pouvez signaler ce qui va ou ne va pas.

Narrator devient encore plus malin

Mais ce n’est pas tout. Dans cette même mise à jour, Microsoft peaufine aussi Narrator, l’outil d’accessibilité qui lit à voix haute ce qui se passe à l’écran – super utile pour les malvoyants ou ceux qui ont du mal avec la lecture. Une nouvelle option appelée Speech Recap fait son entrée. En français, on pourrait traduire ça par « résumé vocal ». L’idée ? Garder une trace de tout ce que Narrator a dit, un peu comme un historique. Vous pouvez y accéder avec un raccourci clavier (touche Narrator + Alt + X) et voir les 500 dernières choses prononcées. Pratique pour retrouver un code d’erreur ou une info entendue vite fait.

Et si vous voulez juste copier la dernière phrase dite par Narrator ? Facile : Narrator + Ctrl + X, et c’est dans votre presse-papiers, prêt à être collé où vous voulez. Il y a même une transcription en temps réel pour suivre ce que Narrator raconte pendant que vous bossez. Ça peut servir aux professeurs, aux formateurs, ou à ceux qui veulent garder un œil (ou une oreille) sur leur PC sans tout mémoriser. Les raccourcis sont simples à retenir, et Microsoft a tout pensé pour que ça devienne naturel à utiliser.

Et plein d’autres petites surprises

La build 26120.3653 ne s’arrête pas là. Par exemple, l’interface des redémarrages imprévus a été simplifiée pour être plus jolie et plus claire, tout en gardant les infos techniques utiles. Copilot, l’assistant IA de Windows, devient aussi plus accessible : un appui sur Win + C le lance direct, et si vous avez un clavier avec une touche Copilot, maintenez-la deux secondes pour parler avec lui. Il y a aussi des améliorations dans le partage de fichiers : vous pouvez maintenant éditer une image (la recadrer, la pivoter, ou ajouter un filtre) directement depuis la fenêtre de partage.

Si vous êtes un Insider, vous pouvez déjà tester tout ça. Sinon, il faudra attendre que ces nouveautés arrivent dans la version grand public.

