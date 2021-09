tvOS 15 sur Apple TV : tout ce qu’il faut savoir avant de l’installer

Depuis lundi soir, Apple a commencé à déployer la version finale de tvOS 15. Une mise à jour assez minimaliste du système d’exploitation des Apple TV qui apporte tout de même l'audio spatial avec AirPods Pro et Max, mais à laquelle il manque encore l’une des fonctions les plus attendues, SharePlay.

Avec le mois de septembre viennent les iPhone et les Apple Watch, mais aussi les nouveaux systèmes d’exploitation des différents produits à la pomme. Apple a commencé à les déployer pour un maximum d’appareils en circulation.

Depuis ce lundi 20 septembre, tvOS 15 est ainsi disponible pour les Apple TV de dernière génération. À la différence d’iOS 15, iPadOS 15 ou encore watchOS 8, Apple a fait le service minimum pour ses boîtiers multimédias cette année. De plus, la principale attraction, SharePlay pour visionner des contenus entre amis, se fera encore attendre quelques semaines.

Quels sont les modèles compatibles ?

Pour être compatible, votre Apple TV doit accepter le téléchargement d’applications. La mise à jour tvOS 15 concerne les modèles suivants :

Apple TV 4K (2021)

Apple TV 4K (2017)

Apple TV HD

Comment faire la mise à jour ?

Si vous avez activé les mises à jour automatiques, vous n’avez qu’à redémarrer votre Apple TV pour que tvOS 15 s’installe. Sinon, vous devez procéder manuellement.

Appuyez sur l’icône Réglages sur la page d’accueil de l’Apple TV. Allez ensuite dans Système, puis Mises à jour logicielles. Cliquez sur Mettre à jour les logiciels.

Les nouveautés de tvOS 15

Pas de révolution en vue avec tvOS 15, Apple avait déjà déployé bon nombre de ses nouveautés avec tvOS 14.5 au moment de l’arrivée du nouveau boîtier Apple TV 4K. La nouvelle mouture contient donc quelques améliorations, a minima.

L’audio spatial sur Apple TV

Un message va apparaître dès que vos écouteurs AirPods, AirPods Pro ou votre casque AirPods Max sont à proximité afin de les connecter plus facilement. L’audio spatial est désormais pris en charge par l’Apple TV pour les AirPods Pro et AirPods Max pour proposer une ambiance de salle de cinéma avec prise en charge du suivi dynamique des mouvements de la tête (fonctionne avec source audio 5.1 et 7.1, Dolby Atmos). Certaines applications de streaming pourront prendre en charge l’audio spatial (Disney+, Netflix, iTunes, Apple TV).

Pour aller plus loin

Dolby Atmos, 360 Audio : comment l’audio spatial au casque se distingue de la stéréo

Par ailleurs, si vous possédez deux HomePod mini, vous pouvez désormais les appairer avec votre Apple TV pour vous créer un système audio stéréo. Cela fonctionnera même avec un seul HomePod mini si vous souhaitez le configurer comme haut-parleur par défaut. Ce dernier peut également profiter du son de l’Apple TV connectée en HDMI eARC au téléviseur, que ce soit également pour les appareils qui sont raccordés à ce dernier en HDMI (console de jeux par exemple).

Des suggestions pour toute la famille

Dans l’app TV, une section Pour Vous propose des contenus pouvant correspondre aux différents membres de la famille, selon les contenus consultés. Cela est permis grâce aux multiples profils qui peuvent être enregistrés et activés sur l’Apple TV afin de personnaliser l’expérience.

Des fonctions pour la maison connectée

Si votre caméra de surveillance extérieure est compatible avec HomeKit, vous allez désormais pouvoir afficher les flux vidéo sur votre TV via l’Apple TV, voir qui sonne chez vous. Vous pourrez même afficher plusieurs flux à l’écran. Vous y accédez depuis le centre de contrôle de l’Apple TV.

Vos accessoires connectés comme les serrures, les capteurs et autres objets de la maison pourront vous envoyer des notifications sur l’écran (à paramétrer dans le menu de l’Apple TV). L’accès à toute la liste de vos appareils est d’ailleurs grandement simplifié et vous pouvez désormais tout contrôler depuis l’Apple TV.

En parallèle des mises à jour de votre iPhone et de votre Apple TV, votre HomePod peut aussi profiter de nouveautés associées. Il peut ainsi devenir un haut-parleur par défaut pour l’Apple TV. Mais c’est surtout son support de Siri qui sera intéressant. Vous allez pouvoir lancer une lecture de contenu sur l’Apple TV depuis le HomePod en demandant à Siri.

Pour mettre à jour votre enceinte connectée, il faut vous rendre dans l’application Maison sur iPhone ou iPad et allez dans les Réglages. Vous trouverez alors l’icône du HomePod ou du HomePod mini pour le mettre à jour.

SharePlay, le visionnage entre amis

C’est l’une des fonctions les plus fun et transverses des nouveautés Apple sur différents supports. SharePlay doit vous permettre sur votre écran TV de visionner un contenu en même temps que vos amis tandis que vous échangez sur FaceTime.

Passerelle entre les différentes apps le permettant, vous retrouverez dans une section dédiée de l’app TV sur votre écran tous les contenus partagés par vos amis dans Messages afin de les avoir plus facilement à disposition.

Mauvaise nouvelle en revanche : il faudra encore patienter avant de pouvoir en profiter. Apple a d’ores et déjà indiqué que SharePlay ne serait disponible qu’un peu plus tard à l’automne. Cette fonction servira également à partager son écran ou de la musique via FaceTime.

Et aussi…

De nouveaux fonds d’écran arrivent avec des vues notamment de la Patagonie, de Yosemite ou du Grand Canyon. Le lecteur vidéo voit son interface repensée avec un nouveau design plus fluide. Les développeurs vont également pouvoir autoriser des achats sur l’Apple TV via la reconnaissance Face ID ou Touch ID de vos iPhone ou iPad.