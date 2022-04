Subaru annonce les prix de son Solterra : que vaut-il face à la Tesla Model Y ?

Présenté en fin d’année dernière, le nouveau Subaru Solterra dévoile enfin ses tarifs pour les États-Unis. Nous l’avons comparé à la Model Y, sa principale rivale.

Souvenez-vous, c’était en fin d’année dernière. À cette époque, Subaru levait officiellement le voile sur son tout nouveau Solterra, qui n’est autre que le cousin technique des Toyota bZ4X et autres Lexus RZ 450e, récemment présenté. Un nouveau venu dans la gamme du constructeur japonais, qui accusait jusqu’à présent un certain retard en ce qui concerne l’électrification de sa gamme, par rapport à d’autres marques concurrentes.

Avec l’arrivée de ce nouveau SUV électrique dans la gamme, Subaru espère donc combler ses lacunes, tout en profitant de l’expertise de Toyota. Rival direct de la Tesla Model Y mais également des Ford Mustang Mach-E et autres Volkswagen ID.4, ce Solterra aura sans doute fort à faire pour trouver sa place. Ses tarifs et sa dotation pourront-il l’aider à tirer son épingle du jeu ?

A partir de 44 995 dollars

Et pour cause, Subaru vient tout juste de dévoiler la gamme et le prix de son nouveau Solterra pour les États-Unis, affiché à partir de 44 995 dollars, soit environ 42 455 euros selon le taux de change actuel. Un prix à revoir sans doute à la hausse en raison des taxes inhérentes à la France, qui pourrait alors dépasser les 45 000 euros, le rendant alors uniquement éligible au bonus écologique de 2 000 euros en France.

Concurrent de la Tesla Model Y (62 000 dollars aux USA) sur le segment des SUV, ce nouvel arrivant dans le catalogue se distingue par un tarif inférieur à la version Grande Autonomie incarnant l’entrée de gamme. Au total, pas moins de trois finitions sont proposées, dont la variante Premium, la plus accessible. Celle-ci est livrée de série avec une transmission intégrale, tout comme sa rivale américaine. Les clients peuvent également profiter d’un écran tactile de 12,3 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, contre 15 pouces pour la Tesla, qui ne propose pas ces fonctionnalités.

Lancement dans les prochains mois

Attendu en Europe dans quelques mois, probablement cet été, le nouveau SUV électrique est également doté d’une fonction X-Mode et du Grip Control, améliorant la conduite en tout-terrain, spécialité de la marque, qui lui permet de se distinguer de Tesla. Une seule version est proposée au catalogue, forte de 217 chevaux et 336 Nm de couple, lui permettant de réaliser le 0 à 100 km/h en 6,9 secondes.

C’est bien plus que la Tesla Model Y Grande Autonomie, qui n’a besoin que de 5 secondes pour réaliser le même exercice. Embarquant une batterie de 71,4 kWh (contre 75 kWh pour la Model Y), le Subaru Solterra peut parcourir entre 460 et 530 kilomètres en une seule charge. Celle-ci s’effectue en 30 minutes sur une borne 150 kW. En face, la Model Y peut grimper jusqu’à 533 kilomètres.

Il n’empêche, les véhicules Tesla bénéficient de l’excellent réseau de Superchargeurs, qui s’ouvre progressivement aux autres constructeurs dans certains pays européens, mais de manière très progressive.

