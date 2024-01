Vous avez prévu un voyage au Canada, mais vous vous demandez comment vous allez pouvoir communiquer avec vos proches restés en France sans en payer le prix fort ? On vous donne ici nos recommandations et les forfaits qui vous sauveront des frais d'itinérance.

En prévision d’un voyage au Canada, la question de la communication va vite se poser. Pourrais-je facilement appeler mes proches ? Pourrais-je utiliser les données mobiles sur place pour naviguer sur Internet et utiliser des applications en ligne sans avoir à rester collé au Wi-Fi public ?

Aussi, en fonction de son budget ou de la durée de son séjour, il existe divers moyens d’utiliser son smartphone pour communiquer depuis le Canada vers la France. Il y a évidemment des forfaits mobiles disposant du roaming international inclus, mais il existe également d’autres possibilités.

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You

100 Go 5G Appels illimités 100 Go en France 26 Go en Europe 13.99€ 16.99€ Découvrir RED Forfait 5G

200 Go Appels illimités 200 Go en France 20 Go en Europe 17.99€ 5G offerte Découvrir Prixtel Forfait 4G

Oxygène 50 à 90 Go Appels illimités 50 Go - 90 Go en France 15 Go en Europe 8.99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Communiquer depuis le Canada : l’eSIM, l’alternative aux forfaits classiques

Il est possible que votre forfait mobile actuel ne couvre pas assez vos besoins en termes de communication sur place. Ce sera le cas si vous disposez d’un forfait pas cher chez un MVNO n’offrant qu’une petite quantité de données 4G en itinérance depuis les pays européens. La solution si vous ne souhaitez pas devoir changer d’offre et perdre cet avantage économique en France est d’opter pour la solution eSIM de façon temporaire.

C’est le cas de Holafly qui propose plusieurs forfaits eSIM (5 à 20 jours) avec les données illimitées au Canada. Pas d’appels, ni de SMS et de MMS donc, mais la possibilité de conserver son numéro en communiquant via WhatsApp, Signal ou Telegram, en plus de pouvoir utiliser les applications de navigation GPS, qui seront sans doute bien utiles une fois sur place. Attention cependant : Holafly indique que le partage de connexion est impossible avec ses forfaits.

L’autre point noir de cette solution est qu’elle n’est pour le moment compatible qu’avec un nombre encore restreint de smartphones. Il faudra donc bien vérifier en amont si votre modèle est compatible.

Si vous souhaitez un avis plus complet, nous avons nous-mêmes pu tester les services d’Holafly pendant un séjour aux États-Unis. Une expérience très positive dans l’ensemble.

Les Pass Canada chez les opérateurs français

Si vous ne disposez pas d’un forfait valable à l’international, la moindre communication sous forme d’appel, de SMS ou de MMS peut vous coûter un bras. Il n’est pas rare que certains touristes se retrouvent avec des factures de plusieurs centaines voire milliers d’euros comptabilisés en « hors forfait » pour quelques recherches sur internet, lecture de vidéo sur YouTube ou simplement en ouvrant son GPS. À titre d’exemple, si vous ne disposez pas d’un forfait avec roaming international ou une option dédiée, un seul Mo consommé au Canada ou aux USA est facturé 13,31 euros par Orange, soit environ 13 310 euros le Go ! Certains opérateurs comme Free facturent moins cher (15 cts/Mo), mais cela reste un prix prohibitif.

Pour éviter cela, les opérateurs proposent des « Pass » permettant d’utiliser son forfait actuel aux États-Unis. Les prix varient en fonction des opérateurs. En plus d’éviter les frais de roaming, cela permet aussi de recevoir des appels et des SMS sans payer de frais (oui, cela peut aussi être facturé par l’opérateur).

Les meilleurs forfaits mobiles sans engagement français pour communiquer depuis le Canada

Cette sélection de forfaits n’est pas exhaustive, mais elle représente une fenêtre large en fonction des besoins de chacun en termes de communication. Pensez tout de même à établir vos besoins en termes de data avant de vous décider, notamment si vous avez l’intention d’utiliser les réseaux sociaux ou le GPS qui peuvent être souvent de gros consommateurs de données

Le forfait 250 Go de Free à 19,99 euros par mois

Si vous souhaitez bénéficier de la plus grande enveloppe data possible à l’étranger en plus de pouvoir communiquer depuis les réseaux de communication classiques (appels via réseaux cellulaires, SMS et MMS), il vaut mieux se tourner vers les opérateurs historiques. Free propose l’un des forfaits les plus intéressants en ce sens puisqu’il propose pas moins de 35 Go utilisables sur place, soit la totalité de l’enveloppe globale du forfait.

Ce forfait de 250 Go est proposé sans engagement et son prix est fixé à 19,99 euros mensuels. Il est d’ailleurs sans engagement, donc vous pouvez le résilier à tous moments. Pensez simplement à vous y prendre en avance afin de recevoir la carte SIM avant votre départ.

Le forfait 30 Go chez RED by SFR à 15,99 euros par mois (avec option Internationale)

Dans la catégorie des petits forfaits, RED est clairement celui qui s’en sort le mieux concernant les données en roaming à l’étranger. C’est en grande partie dû au fait que l’opérateur low cost de SFR propose une option pour chacun de ces forfaits, octroyant une enveloppe de 20 Go pour le Canada (et les Etats-Unis) pour 5 euros par mois en plus du prix du forfait. En revanche, il n’est pas prévu que vous puissiez communiquer via le réseau cellulaire sur place, la grille tarifaire classique pour les appels, SMS et MMS à l’étranger s’applique. Ce forfait est donc parfait pour ceux qui ne comptent utiliser que les données mobiles pour communiquer sur place vers la France.

Le forfait de 30 Go est listé chez RED by SFR à 10,99 euros par mois et l’option internationale est à 5 euros par mois. Cela donne un forfait à 15,99 euros par mois, qu’il est possible de résilier à tout moment, car sans engagement.