Age of mythology : 6 euros pour des JPEG, le DLC du jeu s’attire les foudres de ses joueurs

Attendu de pied ferme, le remake du jeu de stratégie Age of Mythology s’attire les foudres de ses joueurs dès le jour de sa sortie. En cause, un DLC trop cher avec un contenu sorti tout droit des années 2000.

Age of Mythology : Retold avait tout pour être le remake attendu, mais c’était sans compter sur une fausse note. Le jeu s’accompagne d’un DLC proposant de mettre en place des avatars sortis de la version originale de 2002. Un élément commercial et marketing qui ne passe pas auprès des joueurs.

La nostalgie à tout prix

Si le titre vous est inconnu, un brin de rappel : Age of Mythology : Retold est la version remastérisée du célèbre jeu de stratégie sortie en 2002, conçu par les créateurs de la série Age of Empires. Ce jeu de stratégie vous plonge dans la peau de factions devant s’entourer de dieux et autres créatures mythiques pour mener leur peuple vers une victoire militaire.

L’objet de la discorde concerne un DLC intitulé « Legacy Deity Portrait Pack ». Ce dernier vous permet ni plus ni moins que de remettre dans le jeu des avatars qui étaient présents dans la version originale de 2002 pour la bagatelle de six euros.

En voulant jouer la carte de la nostalgie sur le portefeuille de ses joueurs, les développeurs de World’s Edge ont provoqué la colère des joueurs. Beaucoup se disent dans l’incompréhension face à un DLC qui n’aurait pas lieu d’être.

Le courroux sonne

La réaction des joueurs ne s’est pas fait attendre. Au moment de la rédaction de cet article, le jeu de base affiche un score d’évaluation positive de 91%, le classant avec une évaluation « très positive ». Son DLC quant à lui se targue d’une note « très négative » à 83%.

Pour le moment, l’équipe derrière le projet ne s’est donnée à aucuns commentaires. Si les mécontentements grandissent, les joueurs pourraient décider de passer par un review bombing pour obtenir une réaction voir un changement de cap.

Le jeu de base lui semble très bien se porter. Si vous souhaitez l’essayer à moindre coût, sachez qu’il fait partie des jeux disponibles sur le Game Pass depuis septembre.

