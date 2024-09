Les sorties Game Pass en septembre 2024 : le remake de Age of Mythology fait son entrée dans le panthéon des jeux Xbox

Après un mois d’août chargé, Microsoft fait sa rentrée des classes avec des nouveautés sur son Game Pass. Dans cette première vague de septembre, on compte quelques exclus disponibles Day One dont le remake du mythique jeu de stratégie Age of Mythology.

Nous sommes le premier mardi du mois, ce qui signifie que Microsoft dévoile aujourd’hui la première vague de sorties pour son Game Pass. Ce mois de septembre synonyme de rentrée scolaire et d’automne sera sous le signe des jeux de véhicules et de stratégie. On note en particulier les sorties Day One de Train Sim World 5, de Star Trucker et de Age of Mythology : Retold.

Age of Mythology : Retold, c’est le remake du fameux jeu de stratégie sorti en 2002 et développé par les créateurs de la franchise Age of Empires. Dans un monde où dieux, héros et monstres de différents panthéons s’affrontent, le joueur doit choisir son camp et le mener à la victoire dans un gameplay totalement renouvelé.

Les nouveautés du Game Pass en septembre 2024

Voici la liste des jeux, DLC et mises à jour devant arriver sur le Game Pass dans les prochains jours :

[DLC] Dead by Daylight : Castlevania (27 août)

Star Trucker (3 septembre – console, PC et cloud)

Age of Mythology : Retold (5 septembre – Xbox Series X/S, PC et cloud)

Expeditions : A MudRunner Game (5 septembre – console, PC et cloud)

[DLC] Ark : Survival Ascended – Aberration (5 septembre)

[DLC] Ark : Survival Ascended – Bob's Tall Tales : Ascension Steampunk (5 septembre)

Riders Republic (11 septembre – console, PC et cloud)

Train Sim World 5 (17 septembre – console, PC et cloud)

Frostpunk 2 (20 septembre – PC)

Ara : History Untold (24 septembre – PC)

Les jeux qui quittent le Game Pass en septembre 2024

Quant aux jeux ci-dessous, ils nous quittent le 15 septembre. Vous avez encore quelques jours pour en profiter :

Ashes of Singularity : Escalation (PC)

FIFA 23 (console, PC et cloud)

Payday 3 (console, PC et cloud)

Slime Rancher 2 (console, PC et cloud)

SpiderHeck (console, PC et cloud)

You Suck At Parking (console, PC et cloud)

