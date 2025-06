La démo tech de The Witcher 4 est littéralement incroyable : trop belle pour être vraie ?

Lors de la conférence State of Unreal, le studio CD Projekt Red a présenté une démonstration technique de The Witcher 4. Bluffante de fluidité et de réalisme, mais peut-on y croire ?

C’était la démonstration technologique la plus bluffante de la conférence State of Unreal d’Epic Games. Le studio CD Projekt Red, derrière The Witcher et Cyberpunk 2077, a présenté une première démonstration de l’utilisation de l’Unreal Engine 5 pour son prochain titre The Witcher 4.

La vidéo d’une dizaine de minutes est bluffante. Elle envoie plein de pixels dans la rétine en démontrant un niveau de détails rarement vu dans jeu vidéo tout en preservant une fluidité maximale, annoncée à 60 images par seconde.

Le clou du spectacle ? Cette démo technique ne tourne pas sur un PC à 5000 euros, mais sur une simple PlayStation 5 classique, même pas une PS5 Pro. Alors trop beau pour être vrai ?

Est-ce que c’est du gameplay ?

Durant cette démonstration, on peut suivre les aventures de Ciri pendant quelques minutes, caméra derrière l’épaule. Pour autant, est-ce que les séquences proviennent de véritables scènes de gameplay ? C’est la question qui anime de nombreux fans depuis la publication de la vidéo.

La réalité, c’est qu’il s’agit bel et bien d’une version tournant en temps réel à 60 images par seconde. Les séquences ne sont donc pas précalculées. De plus la démo est bien intéractive, on peut voir le démonstrateur manipuler la direction de Ciri avec sa manette au fil de la démo.

Evidemment, on part du principe ici que la démonstration n’est pas complètement pipoté avec un faux démonstrateur, ce ne serait pas du jamais vu dans l’industrie du jeu vidéo.

Pour autant, et même si c’est une démo technique entemps réel, elle n’est pas représentative d’une séquence de gameplay. Tout d’abord, il manque de nombreux systèmes de jeux comme l’IA pour le système de combats ou encore la gestion des quêtes et de l’inventaire. Ce sont autant d’éléments qui peuvent rajouter au côut en ressource d’un jeu vidéo et qui conduirait donc à redescendre le niveau de fidélité graphique du jeu pour maintenir les 60 ips.

D’autre part il s’agit d’une démonstration technique et donc d’un environnement totalement contrôlé. Les choses se dérouleront exactement de la même manière à chaque lancement, et les séquences s’enchainent comme un manège sur rail. On est loin du dynamisme d’un véritable jeu vidéo.

Est-ce que c’est vraiment The Witcher 4 ?

Suite au questionnement des joueurs et des journalistes, le studio CD Projekt Red a communiqué sur le contexte de cette démo.

Cette démo technique fonctionne à 60 images par seconde sur PS5, et c’est la performance que nous visons pour The Witcher 4. Il est encore trop tôt pour confirmer les spécifications exactes pour chaque plateforme, mais nous travaillons en étroite collaboration avec Epic pour créer une expérience en monde ouvert qui soit à la fois belle à regarder et fluide à jouer. Il est important de garder à l’esprit que cette démo technique n’est pas censée représenter The Witcher 4 – c’est une vitrine des outils que nous développons avec Epic Games. Cela signifie que certains éléments visuels, comme les modèles de personnages et les environnements, peuvent être différents de ceux de The Witcher 4.

Il ne faut pas résumer cette réponse à l’idée que la démonstration technique ne serait pas du tout représentatif de The Witcher 4. Le studio veut toutefois garder les mains libres sur la communication autour du jeu.

La ville que l’on voit dans la démo technique ne serait peut être pas au même endroit dans le jeu final, ou les personnages rencontrés ne seront pas les mêmes. De même Ciri pourait ne pas avoir la même apparence ou le même équipement. Autant d’éléments qui pousseraient un studio à souligner que c’est une démo technique et non une bande annonce du jeu.

Un futur downgrade graphique ?

Le studio a aussi en mémoire le downgrade graphique survenu avec The Witcher 3. Le jeu à son lancement était pas aussi sophistiqué graphiquement que les première présentation du jeux devant les journalistes. C’est le lot des titres en cours de développement, même si la pratique tend à se rarefier.

Le cas de figure est tout de même assez différent. Pour The Witcher 3, le studio développait en même temps le moteur du jeu, Red Engine 3. Ce explique les difficultés à prévoir le résultat final.

Pour The Witcher 4, CD Projekt abandonne son moteur maison pour basculer vers l’Unreal Engine 5 déjà grandement utilisé dans l’industrie.

Une démonstration prometteuse

Il ne faut donc pas prendre cette première démo technique comme étant d’ores et déjà du gameplay de The Witcher 4, mais on est également loin de la simple lettre d’intention.

On est devant une démonstration interactive qui tourne déjà en temps réel sur une machine largement commercialisée depuis plusieurs années, la PS5.

Ce n’est pas totalement représentatif de l’apparence du jeu final, mais c’est très encourageant. The Witcher 4 n’est pas attendu avant au moins 2027.