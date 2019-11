Article sponsorisé par SFR

Pour le Black Friday, SFR offre des remises immédiates sur de nombreux smartphones lors d’une souscription au forfait 60 Go. Cela permet d’avoir des smartphones à des prix très intéressants, tels que les iPhone XS et XS Max, le Huawei P30 Pro ou encore le Samsung Galaxy S10e.

Impossible pour les opérateurs de ne pas jouer la carte du Black Friday. SFR propose plusieurs offres sur de nombreux smartphones. Elles permettent d’avoir des remises immédiates importantes pour toute souscription au forfait SFR 60 Go. Retrouvez tous les détails de l’offre dans l’article.

Le forfait SFR 60 Go à 20 euros par mois la première année

Commençons par présenter le forfait concerné, puisque c’est avec lui que les offres sont les plus intéressantes. Lors d’un engagement de 24 mois, le forfait SFR 60 Go est affiché à 20 euros la première année, puis 35 euros la deuxième. Chaque mois il donne accès à :

60 Go de données mobiles utilisables depuis la France et l’Europe

Appels, SMS et MMS illimités en France ainsi qu’en Europe

C’est ce forfait orienté vers l’international qui permet de profiter des meilleures offres SFR pour le Black Friday. En effet, pour toute souscription au forfait 60 Go de SFR, les prix d’achat des smartphones diminuent drastiquement en échange une mensualité de 8 euros par mois pendant deux ans. Cela permet ainsi d’étaler le paiement du smartphone sur deux ans, plutôt que d’avoir à débourser une très grande somme en une fois. Découvrez ci-dessous les offres qui lui sont liées.

L’iPhone XS et XS Max au prix d’achat de 349 euros

Les iPhone XS ont maintenant un peu plus d’un an, mais ils restent d’excellents appareils résolument haut de gamme. Il suffit de les tenir dans la main pour comprendre : la qualité de fabrication est inégalée et l’écran OLED est d’une luminosité maximale impressionnante. La puce A12 d’Apple qui les équipe est d’ailleurs encore l’une des meilleures du marché, elle tient la comparaison avec le Snapdragon 855 malgré la génération d’écart. Comprenez ici que les iPhone XS vont encore tourner comme une horloge suisse pendant plusieurs années.

Les deux iPhone XS et XS Max bénéficient respectivement d’une remise immédiate de 300 et 250 euros pour toute souscription au forfait SFR 60 Go pendant 24 mois. Ainsi, le prix d’achat de l’iPhone XS 256 Go passe à 349 euros, avec une mensualité de 8 euros par mois pendant deux ans. L’iPhone XS Max 64 Go est au même prix, soit 349 euros avec une mensualité de 8 euros par mois pendant deux ans.

Le Huawei P30 Pro au prix d’achat de 49 euros

Si vous n’êtes pas familiers d’Apple, le Huawei P30 Pro est le principal concurrent sous Android des iPhone. Sa fiche technique est XXL : grand écran OLED de 6,47 pouces, batterie de 4 200 mAh et surtout une triple caméra dorsale qui s’adapte à toutes les situations. Elle comprend un capteur principal de 40 mégapixels, un ultra grand-angle de 20 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels. Ce dernier est capable de réaliser un zoom ×5 sans pertes, ×10 en hybride et ×50 en numérique. Du jamais vu sur un smartphone lors de sa sortie.

De son côté, le Huawei P30 Pro bénéficie, lui,< d’une remise de 100 euros. Son prix d’achat baisse ainsi à 49 euros avec une mensualité de 8 euros par mois pour toute souscription au forfait SFR 60 Go.

Samsung Galaxy S10e au prix d’achat de 1 euro

Sorti au même moment que les Samsung Galaxy S10 et S10+, le S10e reprend presque toutes les caractéristiques de ses grands frères dans un format compact devenu trop rare. Son excellent écran OLED mesure 5,8 pouces, un format qui permet un usage facile à une main. L’une des différences du Samsung Galaxy S10e avec les deux autres modèles se situe au niveau de l’appareil photo : il fait l’impasse sur le capteur le moins utile — celui dédié au zoom — pour proposer une double caméra avec capteur principal et objectif ultra grand-angle. C’est largement suffisant, d’autant plus qu’il est capable de prendre d’excellentes photos.

Déjà proposé à un tarif plus avantageux que ses grands frères, le Samsung Galaxy S10e voit son prix descendre à 1 euro symbolique le temps du Black Friday. Même procédure que précédemment : pour profiter de ce prix, il faut souscrire à un forfait SFR 60 Go ainsi qu’une mensualité de 8 euros pendant 24 mois.

Si vous préférez les grands formats, et que Samsung est votre constructeur préféré, sachez que le Samsung Galaxy A80 est au même prix d’un euro. Il dispose d’un immense écran de 6,7 pouces ainsi qu’un mécanisme coulissant (et futuriste) qui amène la double caméra arrière sur la face avant.

Huawei Nova 5T au prix d’achat de 1 euro

Le Huawei Nova 5T vous dit peut-être quelque chose. En effet, c’est une copie conforme du Honor 20. Et c’est une bonne chose, puisque ces deux téléphones sont très complets et positionnés à un tarif très agressif. C’est simple, le Huawei Nova 5T propose une fiche technique équivalente à un smartphone haut de gamme, exception faite du prix. Comprenez par là qu’il est équipé d’un processeur puissant (le Kirin 980), d’une quadruple caméra capable de très belles choses et d’une autonomie dans la moyenne haute du moment. Un véritable flagship killer en somme.

C’est simple, recevoir ce Huawei Nova 5T ne vous coûtera qu’un euro. À condition bien sûr de souscrire à un forfait SFR 60 Go et de s’acquitter d’une mensualité de 8 euros pendant deux ans.

Sony Xperia 10 au prix d’achat de 1 euro

Si vous avez l’habitude de regarder des vidéos et des films sur votre smartphone, un modèle avec un écran 21:9 devrait vous intéresser, car c’est ce format qui permet de profiter pleinement de contenus vidéo sans bandes noires. C’est un choix qu’a adopté Sony pour son Xperia 10, et c’est réussi puisque l’écran de ce smartphone est sa principale force. Ce format lui donne un look original, mais qui a l’avantage de tenir fermement dans la main.

Comme les deux smartphones présentés plus haut, le Sony Xperia 10 est affiché au prix plancher d’un euro avec un abonnement au forfait SFR 60 Go et une mensualité de 8 euros sur 24 mois.

