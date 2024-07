Votre nouveau meilleur ami pourrait être ce gadget qui ne coûte que 99 dollars

La mode est aux nouveaux outils dopés à l’intelligence artificielle. Après L’AI Pin et le Rabbit R1, place à Friend, un pendentif qui fait office d’ami virtuel partout où vous allez.

Le pendentif Friend veut devenir votre nouveau meilleur ami virtuel / : Source : Friend

On se rapproche encore un peu plus du futur imaginé dans le film Her de Spike Jonze. MyTabAl, une jeune startup étasunienne, vient d’annoncer la sortie prochaine d’un nouveau gadget sobrement nommé « Friend » qui veut capitaliser sur les progrès de l’intelligence artificielle pour devenir un gadget inévitable.

Comme l’explique le PDG Avi Schiffmann à The Verge, sur le papier, le principe de l’objet est simple : derrière un pendentif au look relativement passe-partout se cache en fait un microphone Bluetooth relié à une application de smartphone. En appuyant sur un bouton, il est possible de discuter avec un chatbot qui vous répondra via des notifications envoyées sur votre téléphone.

Un ami attaché à votre cou

Sur le principe, Friend ressemble à la pléthore d’auxiliaires virtuels qui ont inondé le marché ces dernières années. Mais contrairement à Siri ou Google Assistant, Friend n’est pas là pour vous dire quel temps il fait ou à quelle heure est votre prochain train. L’objectif de cet objet connecté est à la fois plus simple et terriblement plus complexe : Friend veut devenir votre… ami.

Friend AI

Comme le montre la vidéo de promotion de l’engin, le gadget est juste là pour faire la conversation quand vous souhaitez raconter votre vie. Doté d’une personnalité virtuelle, le pendentif répondra aux différents prompts avec des petites phrases encourageantes, humoristiques ou profondes selon la nature de la conversation.

L’accessoire est pensé pour vous « soutenir, vous encourager ou valider vos idées », indique Avi Schiffmann. « Il est aussi très intelligent, c’est un excellent partenaire de brainstorming. Vous pouvez lui parler de vos relations et de choses comme ça » déroule le PDG. Bien conscient qu’aucune entreprise ne parviendra à dépasser ChatGPT, Google ou Apple dans la conception d’un assistant virtuel omniscient, MyTabAl tente donc une autre approche, celle de devenir votre IA de compagnie, l’infinie connaissance en moins.

Quid des données personnelles ?

« Je ne pense pas que cela devrait être la seule personne à laquelle vous parlez » pointe Schiffmann, mais l’entrepreneur espère que Friend deviendra un confident infaillible, puisque toujours à portée d’oreille. « C’est juste plus pratique », explique le responsable « Et l’IA est sympa », ajoute-t-il. La foire aux questions indique même que l’IA est doté de « libre arbitre » pour décider du moment le plus approprié pour vous envoyer un message.

Technologiquement, l’accessoire est connecté au téléphone via Bluetooth et écoute en permanence vos interactions pour tenter de réagir de façon approprié. L’entreprise assure néanmoins que les données sont « chiffrées de bout en bout » et qu’aucune de vos conversations n’est enregistrée « au-delà de la fenêtre contextuelle » nécessaire au bon fonctionnement de l’accessoire.

Philosophiquement et technologiquement le gadget de MyTabAl pose beaucoup, beaucoup de questions allant des risques de s’attacher à un chatbot capable d’halluciner dans les grandes largeurs jusqu’à la sécurité des données rattachée à un accessoire qui vous écoute en permanence où que vous alliez. L’avenir seul dira si le Friend parviendra à trouver son public. L’appareil est actuellement en précommande pour 99 $ et les premières expéditions commenceront début 2025.