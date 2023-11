Les bagues connectées ont le vent en poupe et ce cadre d’Apple l’a bien senti

Jason Oberfest, cador de l'équipe d'Apple chargée de la santé, vient de rejoindre Oura. Une excellente nouvelle en perspective pour l'entreprise scandinave, toujours affairée au développement de ses bagues connectées.

Bonne nouvelle pour Oura, mauvaise pour Apple, qui devrait toutefois s’en remettre facilement au regard de la richesse de ses effectifs. On apprend cette semaine que Jason Oberfest, l’un des cadres du géant de Cupertino affecté à sa division santé, a changé de camp pour passer chez Oura, principalement connu pour ses bagues connectées permettant un suivi du sommeil, de la fréquence cardiaque ou encore de la température.

En route vers la notoriété depuis la commercialisation de ses premiers anneaux connectés en 2020, le groupe finlandais peut donc compter sur un transfuge cinq étoiles. Entré chez Apple en 2018, Jason Oberfest devrait en effet devenir le responsable de la stratégie clinique du groupe et de ses projets liés à la santé, rapporte le site spécialisé WatchGeneration.

Un tournant pour Oura ?

« L’arrivée de Jason marque le début d’un nouveau chapitre pour Oura », s’est pour sa part félicité Tom Hale, CEO d’Oura, dans le cadre d’un entretien accordé à Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, pour sa newsletter Power On. Le dirigeant d’Oura explique que son entreprise cherche désormais à « développer rapidement » son réseau de partenaires, et que le recrutement de Jason Oberfest est notamment « destiné à plonger plus profondément dans le monde des soins de santé ».

Reste qu’Oura pourrait trouver un obstacle majeur sur sa route : Samsung. Depuis quelques mois, les rumeurs se multiplient pour annoncer l’arrivée prochaine d’un anneau connecté chez le géant coréen. Baptisé Galaxy Ring selon certaines sources, l’accessoire serait lancé l’année prochaine.

Quoi qu’il en soit, et pour contexte, Jason Oberfest a vraisemblablement participé, chez Apple, au développement des fonctionnalités relatives à l’application Traitements de l’Apple Watch, faisant office de pilulier numérique. Il sera intéressant de découvrir l’apport de cet expert dans la stratégie d’Oura, mais aussi dans les fonctionnalités intégrées aux différents produits de la marque scandinave.