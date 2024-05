La bague connectée de référence devient encore meilleure en attendant la Galaxy Ring

Le constructeur finlandais Oura a dévoilé une mise à jour de sa bague connectée permettant de profiter de deux nouveaux scores. Une mise à jour qui arrive quelques mois avant le lancement de la Samsung Galaxy Ring.

Alors que les constructeurs de bagues connectées étaient jusqu’à présent en paix, ils devront désormais faire face à la concurrence de plusieurs géants de l’industrie. C’est notamment le cas de Samsung ou d’Amazfit qui comptent lancer, dès cette année, leurs propres anneaux de santé.

Qu’à cela ne tienne, les acteurs déjà en place fourbissent leurs armes en préparant la riposte des gros constructeurs. C’est notamment le cas d’Oura, constructeur finlandais et actuel leader du marché, qui a annoncé ce vendredi une mise à jour majeure de sa dernière bague connectée en date, l’Oura Ring 3.

Le constructeur a en effet annoncé l’arrivée de deux nouveaux scores pour sa bague connectée, désormais disponibles à l’aide d’une simple mise à jour de son application pour smartphone : l’âge vasculaire et la capacité cardio.

Des mises à jour pour de nouveaux scores

L’âge vasculaire va permettre à l’application Oura d’estimer l’état de santé des utilisateurs en fonction de l’analyse de la fréquence cardiaque. Concrètement, la photopléthysmographie (PPG), déjà utilisée pour mesurer la fréquence cardiaque, sera également utilisée pour analyser la rigidité artérielle et la vitesse de l’onde de pouls. Après les 14 premiers jours d’utilisation, les utilisateurs pourront savoir si leur état de santé artérielle est dans la même veine que leur âge réel, au-dessus ou en dessous.

Pour la capacité cardio, il s’agit, pour Oura, d’estimer la capacité du corps et du système cardiaque à faire transiter suffisamment d’oxygène vers les muscles. Cette donnée semble se baser sur la VO2Max mais en vulgarisant cette donnée afin de la rendre plus intelligible pour les utilisateurs. Concrètement, après un premier exercice de marche, les utilisateurs verront leur score s’afficher. Plus il sera élevé, plus cela signifiera qu’ils sont en bonne santé.

Ces deux nouvelles données ajoutées aux bagues connectées Oura Ring 3 semble s’attaquer à la future Samsung Galaxy Ring, attendue cet été. Le patron d’Oura a par ailleurs indiqué que, malgré l’arrivée imminente de sa concurrente coréenne, la firme finlandaise ne comptait pas lancer de nouveau modèle Oura Ring 4 de sitôt. Cette mise à jour vient par ailleurs démontrer qu’il n’est pas nécessaire de proposer de nouveaux produits à la vente quand ceux déjà disponibles peuvent déjà s’enrichir grâce à de simples mises à jour logicielles.