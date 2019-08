Plus d’un an après sa première montre Versa, Fitbit a dévoilé cette semaine sa nouvelle montre connectée, logiquement baptisée Versa 2. Celle-ci s’équipe notamment d’un écran OLED, mais également de l’assistant Alexa d’Amazon.

En avril 2018, Fitbit lançait la Versa. L’occasion pour le constructeur de se relancer sur le marché des montres connectées après les Blaze, Surge ou Ionic. Suite au succès de ce modèle l’an dernier, le constructeur américain a lancé cette semaine un nouveau modèle, logiquement baptisé Fitbit Versa 2.

Cette nouvelle montre connectée reprend le même design global que la version de l’an dernier et nombre de ses fonctionnalités. Elle se distingue néanmoins par trois différences majeures. D’abord l’écran qui passe du LCD sur la version 2018 à de l’OLED sur la Fitbit Versa 2. Néanmoins, le fabricant n’a pas communiqué sur la diagonale d’écran ou sa définition. Tout juste annonce-t-il une « zone d’affichage Amoled plus grande ». À titre d’information, la première Fitbit Versa proposait quant à elle un affichage LCD de 1,34 pouce et une définition de 300×300 pixels. Ce nouvel écran LCD permet par ailleurs de profiter d’un mode d’affichage permanent.

L’autre nouveauté principale est — comme prévu — l’apport d’Amazon Alexa directement sur la montre. La Fitbit Versa intègre en effet un microphone pour les commandes vocales. Fitbit annonce également une compatibilité avec plusieurs systèmes de musique en streaming comme Spotify ou Deezer.

Si la première montre Fitbit Versa permettait déjà d’analyser le sommeil avec les différents cycles, la Versa 2 va plus loin puisqu’elle intègre également un mode sommeil spécifique, pratique pour désactiver les notifications et l’affichage rapide, ainsi qu’un système de score de sommeil.

Pas de GPS, mais du NFC intégré

Pour le reste des caractéristiques, Fitbit annonce une compatibilité de sa montre avec le Wi-Fi, le NFC et le Bluetooth 4.0, l’intégration d’un altimètre, d’un lecteur de rythme cardiaque ainsi qu’une étanchéité jusqu’à 50 mètres. La Fitbit Versa 2 peut mesurer plus de 15 sports différents, mais n’intègre pas directement de GPS. Quant à l’autonomie, Fitbit précise que la montre peut tenir jusqu’à plus de cinq jours et que la recharge complète se fait en deux heures.

La montre Fitbit Versa 2 est d’ores et déjà proposée en précommande. Elle sera disponible à compter du 15 septembre au prix de 200 euros.