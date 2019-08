Après les montres Blaze, Surge, Ionic et Versa, Fitbit travaillerait sur une nouvelle montre connectée dédiée au suivi de l’activité. Par ailleurs, celle-ci devrait également intégrer directement un assistant vocal : Amazon Alexa.

Fitbit s’est surtout fait connaître grâce à ses capteurs d’activité puis ses bracelets connectés. Néanmoins, à partir de 2014, la marque américaine a commencé à se lancer sur le secteur des montres connectées. Une approche d’abord timide, puisque les Fitbit Blaze et Surge étaient avant tout des capteurs d’activité avec un écran plus grand, puis avec de plus fortes ambitions.

Désormais, il semble que Fitbit cherche à passer à la vitesse supérieure. C’est en tous cas ce que laissent entendre les images de rendu presse dévoilées ce jeudi par le journaliste Evan Blass sur Twitter. Celle-ci devrait conserver la marque Versa déjà utilisée par le modèle sorti en avril 2018, tout en en gardant le design global.

Amazon Alexa attendu en guise d’assistant vocal

On devrait donc retrouver un écran carré avec un unique bouton présent sur la tranche gauche du boîtier. Au dos, la montre devrait conserver un lecteur de rythme cardiaque. Par ailleurs, au moins deux coloris — noir et doré — devraient être proposés avec des bracelets en silicone ou en tissu. Surtout, l’un des visuels permet d’apercevoir l’une des principales nouveautés attendues sur la nouvelle Fitbit Versa : Amazon Alexa.

L’intégration d’un assistant vocal directement sur la montre, probablement avec des microphones, devrait permettre à la Fitbit Versa de faire face aux principaux écosystèmes de montres du moment, l’Apple Watch — qui embarque Siri — et Wear OS — avec Google Assistant. Outre la mesure de l’activité, la montre de Fitbit devrait ainsi être capable de communiquer directement avec le smartphone et de contrôler les équipements domotiques ou de lancer de la musique par exemple.

Pour l’heure, on ignore quand est-ce que la nouvelle version de la Fitbit Versa sera officialisée et à quel prix. Pour rappel, le premier modèle sorti en avril 2018 avait quant à lui été lancé à 200 euros.