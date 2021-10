Apple : même le bloc 140 W des MacBook Pro bénéficie d’une nouvelle technologie

Ce n'est pas une nouveauté dans l'industrie, mais c'est une nouveauté chez Apple. Pour la première fois avec le chargeur 140 W de ses nouveaux MacBook Pro, la firme utilise du nitrure de gallium. On vous explique ce que ça change...

Permettre des blocs secteur plus compacts, plus légers et surtout plus efficaces d’un point de vue énergétique. C’est le triple intérêt du recours au nitrure de gallium (GaN) pour la fabrication de chargeurs. Si ce composant semi-conducteur est déjà employé par de nombreux accessoiristes et concurrents d’Apple, la firme ne l’avait pas encore utilisé pour l’un de ses blocs de recharge. C’est maintenant chose faite.

Apple a en effet confirmé au média américain The Verge que le chargeur 140 W USB-C de ses nouveaux MacBook Pro était bien basé sur du GaN. Plutôt compact compte tenu de sa puissance, ce nouveau bloc aurait été plus imposant, plus lourd et moins performant s’il avait été fabriqué avec du silicium.

On en apprend un peu plus sur la recharge des MacBook Pro 2021

Parallèlement, Apple a confirmé que ce bloc 140 W est aussi compatible avec le standard USB-C Power Delivery 3.1. Il peut donc être utilisé pour recharger d’autres appareils compatibles avec ce standard. À l’inverse, les MacBook Pro 2021 pourront être rechargés avec les chargeurs tiers disposant eux aussi d’une connectique USB-C Power Delivery 3.1.

On apprend par ailleurs un détail supplémentaire sur la recharge rapide que ce chargeur 140 W offre aux MacBook Pro 2021. En l’occurrence, Apple précise que le câble MagSafe sera indispensable pour recharger jusqu’à 50 % de la batterie d’un MacBook Pro 16 en 30 minutes. Moins gourmand en énergie, le MacBook Pro 14 pourra quant à lui profiter de cette même vitesse de recharge via son port MagSafe… mais aussi par l’intermédiaire de n’importe lequel de ses ports USB-C Thunderbolt 4.

Pour rappel, le nouveau bloc USB-C 140 W d’Apple est disponible en précommande sur le site officiel de la marque, à un prix de 105 euros. Une somme à laquelle il faudra ajouter 55 euros pour acheter le câble USB-C vers MagSafe 3 (2 m, vendu séparément). L’ensemble sera bien entendu fourni avec les nouveaux MacBook Pro.