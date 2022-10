Apple déploie un énigmatique nouveau firmware pour ses chargeurs MagSafe

Deux ans après leur introduction sur le marché avec les iPhone 12 et 12 Pro, les chargeurs MagSafe profitent d'une mise à jour de firmware assez mystérieuse : Apple ne donne en effet aucune précision particulière sur ce qu'elle apporte, mais elle reste importante.

Lancés en tant qu’accessoire pour les iPhone 12 et 12 Pro en 2020, les chargeurs MagSafe se dotent cette semaine d’une mise à jour de firmware. Faute d’information émanant d’Apple (ce qui est prévisible pour ce type de mises à jour) on en ignore presque tout. Cette update intervient néanmoins quelques semaines après la sortie des iPhone 14 et 14 Pro, mais aussi celle des AirPods Pro de seconde génération. Il y a fort à parier qu’elle vise simplement à peaufiner la compatibilité des chargeurs MagSafe avec les derniers produits d’Apple.

Pour rappel, c’est au firmware qu’incombe de détecter un appareil connecté et, dans le cas présent, de gérer la vitesse de recharge. Lancer une mise à jour pour le firmware des chargeurs MagSafe juste après le lancement de nouveaux appareils compatibles paraît donc logique.

Vous n’avez rien à faire (mais vous jouez l’inspecteur des travaux finis)

Comme le rapporte MacRumors, le nouveau firmware affiche l’identifiant suivant : 10M1821. Le micrologiciel jusqu’à présent installé était pour sa part en version 10M229. Cela nous permet de savoir si l’on a profité de la mise à jour ou non, car pour l’utilisateur, tout est parfaitement transparent. La mise à jour de firmware s’installe en effet automatiquement et en arrière-plan lorsque le chargeur MagSafe est utilisé. L’utilisateur n’est notifié de rien.

Pour savoir si vous votre chargeur MagSafe a déjà reçu sa mise à jour de firmware, vous pouvez procéder comme suit :

Installez votre iPhone sur le chargeur MagSafe ;

allez dans les Réglages ;

cliquez sur « Général » ;

allez dans « Informations » ;

faites défiler vers le bas, jusqu’à apercevoir « Verrouillage opérateur » et prêtez attention à ce qu’il y a juste en dessous ;

le menu des accessoires est alors sous vos yeux, cliquez sur « Chargeur Apple MagSafe » pour découvrir le version de firmware installée.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.